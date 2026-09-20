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Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 20 Eylül 2026 00:54
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Amed Sportif Faaliyetler - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadele, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak.

Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Furkan, Ballet, Saba, Mohamed, Orban

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Djalo, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Orkun, İlhan, Vlahovic
 


LİDERLİK HESABI

Amed Sportif Faaliyetler ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu, Trendyol Süper Lig'deki liderlik yarışını da doğrudan etkileyecek.

Mücadeleyi kazanan takım, 6. hafta sonunda Trendyol Süper Lig'in yeni lideri olacak. Karşılaşmanın berabere tamamlanması halinde ise liderlik koltuğuna Beşiktaş oturacak.

TROSSARD KADRODA YOK

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlıların kamp kadrosunda sakatlığı bulunan Leandro Trossard'ın yanı sıra Yasin Özcan, Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu da yer almadı.

Beşiktaş'ın Amed Sportif Faaliyetler maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Orkun Kökçü, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Taylan Bulut, Dusan Vlahovic, İlhan Fakılı, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Amir Murillo.

LİGDE İLK RANDEVU

Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.

BEŞİKTAŞ, 4 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ YAKALADI

Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.

Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.

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