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Çorum'dan hakem için sert tepki!

Arca Çorum FK Başkanı Savaş Balçık, Alanyaspor maçının ardından hakem Alper Akarsu'ya çok sert tepki gösterdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 19 Eylül 2026 20:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Çorum'dan hakem için sert tepki!
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında evinde Corendon Alanyaspor'a 2-1 yenilen Arca Çorum FK'nin başkanı Savaş Balçık, "Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Balçık, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, hakeme tepki gösterdi.

Hakem Alper Akarsu'yu sert eleştiren Balçık, "Türkiye bence burada futbolu gördü. Yani çok üzücü bir futbol seyrettiniz. Sonuca bakmak gerekirse çok yazık oldu. Bence bize değil, Türkiye'ye yazık oldu. Burada değerlendirme Çorum veya Alanya değil. Bence burada Türkiye 0, hakem 1. Futbol Federasyonunun bunu artık görmesi lazım. Yazık oluyor bu futbola." diye konuştu.

Maçla ilgili federasyona başvuru yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya ise Balçık "Tabii ki, inanın hiç konuşmaya bile gerek yok. Burada kaybeden Türkiye oldu, biz kaybetmedik." şeklinde yanıt verdi.

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