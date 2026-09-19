Galatasaray'da 16 futbolcuya milli davet

Galatasaray'da 16 futbolcu, ülkelerinin milli takım kadrolarına davet edildi. Sarı-kırmızılılardan 6 isim ise A Milli Takım'a çağrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye A Milli Takımı'nın aday kadrosuna Galatasaray'dan Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Deniz Gül davet edildi. Genç kaleci Jankat Yılmaz ise Türkiye Ümit Milli Takımı kadrosuna çağrıldı.
Sarı-kırmızılıların yabancı yıldızlarından Lesley Ugochukwu Fransa U21, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon, Lucas Torreira Uruguay, Aleksei Batrakov Rusya, Victor Osimhen Nijerya, Renato Nhaga Gine-Bissau, Davinson Sanchez Kolombiya ve Rafael Leao Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'dan milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:
-Lesley Ugochukwu – Fransa U21
-Roland Sallai – Macaristan
-Mario Lemina – Gabon
-Lucas Torreira – Uruguay
-Aleksei Batrakov – Rusya
-Victor Osimhen – Nijerya
-Renato Nhaga – Gine-Bissau
-Davinson Sanchez – Kolombiya
-Rafael Leao – Portekiz
-Jankat Yılmaz – Türkiye U21
-Uğurcan Çakır – Türkiye
-Abdülkerim Bardakcı – Türkiye
-Eren Elmalı – Türkiye
-Yunus Akgün – Türkiye
-Barış Alper Yılmaz – Türkiye
-Deniz Gül – Türkiye
Sarı-kırmızılıların yabancı yıldızlarından Lesley Ugochukwu Fransa U21, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon, Lucas Torreira Uruguay, Aleksei Batrakov Rusya, Victor Osimhen Nijerya, Renato Nhaga Gine-Bissau, Davinson Sanchez Kolombiya ve Rafael Leao Portekiz Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı.
Galatasaray'dan milli takımlara davet edilen futbolcular şöyle:
-Lesley Ugochukwu – Fransa U21
-Roland Sallai – Macaristan
-Mario Lemina – Gabon
-Lucas Torreira – Uruguay
-Aleksei Batrakov – Rusya
-Victor Osimhen – Nijerya
-Renato Nhaga – Gine-Bissau
-Davinson Sanchez – Kolombiya
-Rafael Leao – Portekiz
-Jankat Yılmaz – Türkiye U21
-Uğurcan Çakır – Türkiye
-Abdülkerim Bardakcı – Türkiye
-Eren Elmalı – Türkiye
-Yunus Akgün – Türkiye
-Barış Alper Yılmaz – Türkiye
-Deniz Gül – Türkiye