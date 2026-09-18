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Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi yapıldı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 18 Eylül 2026 19:16
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi yapıldı
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Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine, TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin ve Mevlüt Aktan'ın yanı sıra yetkililerle kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Türkiye Kupası 2. eleme turu müsabakaları 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Eleme turunda eşleşmeler şöyle:

Pazarspor-Efor Çay Erbaaspor

Silivrispor-Kartal Bulvar Kartalimen

Küçükçekmece Sinopspor-Beykoz İshaklıspor

Kırklarelispor-Bayburtspor

Tokat Belediyespor-Etimesgutspor

Sakaryaspor-Arıt Kayadibi

Bursa Yıldırım-Amasyaspor FK

Orduspor 1967-Karadeniz Ereğli 1980

Zonguldakspor FK-Düzce Cam Düzcespor

Gölcükspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor

Kars 36-Fatsa Belediyespor

Karabük İdmanyurdu-Beykoz Anadoluspor

Karacabey Belediyespor-Galataspor

Karşıyaka-1923 Afyonkarahisar

Gaziemir G.O.G.-Fethiyespor

Eskişehirspor-1922 Akşehirspor

Gemlik Sümerbey-Uşakspor

Denizli İdmanyurdu 1959-Serikspor

Söke 1970-Ayvalıkgücü Belediyespor

Bigaspor-Balıkesirspor

Eskişehir Anadolu-Kepezspor

Somaspor-Alanya 1221

Hatayspor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

Açıkalın Erciyes 38-Kahta 02

Niğde Belediyesispor-Ağrı 1970

Eti Gübre Mazıdağı Fosfat-Ejderoğlu Kırşehir Futbol

Adanaspor-Adana Adaletgücü

Ayos Osmaniyespor FK-Yeni Mersin İdmanyurdu

Hakkari Zap-Adana Demirspor

Malatya Yeşilyurt-Gelecek Siirt 56

Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları kazanan takımlar, 3. eleme turuna yükselecek.

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