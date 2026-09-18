Arca Çorum FK, Alanyaspor'u konuk ediyor!

Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.
Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.