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Arca Çorum FK, Alanyaspor'u konuk ediyor!

Süper Lig'de 7 puan toplayan Arca Çorum FK, 6. hafta mücadelesinde sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Arca Çorum FK, Alanyaspor'u konuk ediyor!
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Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı takım, ligin geride kalan bölümünde ikişer galibiyet ve mağlubiyet ile 1 beraberlik alarak 7 puan topladı.

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