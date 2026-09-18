Gilbert Arenas, New York Knicks'in üst üste ikinci kez şampiyon olmasını beklemediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gil's Arena programında konuşan Arenas, NBA takımlarının şampiyonluk yarışında mağlup oldukları takımlara karşı kadrolarını güçlendirdiğini belirterek New York'un şampiyon kadrosunu büyük ölçüde koruma kararının unvanını savunmasını zorlaştırabileceğini dile getirdi.
Arenas, "Sekiz sezondur kimse üst üste şampiyon olamadı, öyle mi? Bu sayı dokuza çıkacak. Çünkü bildiğim bir şey varsa o da bir takımı yendiğinizde o takımın kadrosunu güçlendirdiğidir" ifadelerini kullandı.
Knicks, 2025-26 normal sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlamış, playofflarda ise 16-3'lük derece elde ederek NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Final serisinde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup eden New York, 53 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.
Arenas'a göre Knicks'in önündeki en büyük zorluk, rakipleri son şampiyonla mücadele edebilmek amacıyla değişiklikler yaparken geçtiğimiz sezonki seviyesini korumak olacak.
"'Şampiyon olduk, aynı kadroyla devam edelim' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Sanki ligin en iyi oyun kurucusuna, en iyi şutör gardına ve en iyi kısa forvetine sahipmişsiniz ve bu nedenle kadroyu geliştirmenize gerek yokmuş gibi davranıyorsunuz. Diğer herkes kadrosunu güçlendirirken sizin bunu yapmamanız, yeniden finale dönememenizin nedeni olur."
Knicks, ilk beşini oluşturan oyuncuları kadrosunda tutmayı başardı. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges ve Josh Hart, 2026-27 sezonuna girilirken takımın temelini oluşturmaya devam ediyor.
Brunson, geçtiğimiz sezon 26,0 sayı ve 6,8 asist ortalamalarıyla Knicks'in liderliğini üstlenirken All-NBA İkinci Takımı'na seçildi. Towns sezonu 20,1 sayı ve 11,9 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken Anunoby de 16,7 sayı üretti ve En İyi Savunma İkinci Takımı'na girdi.
Ancak New York, şampiyonluk rotasyonunun önemli parçalarından Mitchell Robinson'ı kaybetti. Deneyimli pivot, Boston Celtics'le üç yıllık ve 47,4 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
Robinson, geçtiğimiz normal sezonda çıktığı 60 karşılaşmada 5,7 sayı, 8,8 ribaund ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı. Yılın Altıncı Oyuncusu oylamasını da sekizinci sırada tamamladı.
Knicks, Robinson'ın yerini bir yıllık minimum kontratla kadrosuna kattığı Andre Drummond'la doldurdu. New York ayrıca Landry Shamet, Jose Alvarado, Mohamed Diawara ve Jordan Clarkson'ı takımda tuttu.
New York'un sezon arasındaki hamlelerinde, NBA'in 222 milyon dolar seviyesindeki ikinci maaş sınırının altında kalma kararı da etkili oldu. Takım sahibi James Dolan, haziran ayında yaptığı açıklamada yüksek miktarda harcama yapmaya hazır olduğunu ancak bu sınırı aşmayacağını belirtmişti.
Knicks ayrıca 2026 NBA Draftı'nın 24. sırasındaki hakkıyla bir oyuncu seçmek yerine bu hakkı takas etti. New York daha sonra ikinci turdan Jack Kayil ve Tyler Nickel'ı kadrosuna kattı.
Arenas'a göre bu kararlar, şampiyonluğu koruyabilmek için aynı çekirdeği yeniden sahaya sürmenin yeterli olmayacağı yönündeki görüşünü destekliyor.
Knicks'in ilk beşindeki oyuncuların tamamının sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor ancak bu grubun çevresindeki yardımcı kadroda değişiklikler yaşandı.
New York'un sahip olduğu devamlılığın rakiplerin yaptığı hamlelere karşı yeterli olup olmayacağı, takımın şampiyonluk unvanını savunacağı yeni sezon öncesindeki en önemli sorulardan biri olacak.
Arenas, "Sekiz sezondur kimse üst üste şampiyon olamadı, öyle mi? Bu sayı dokuza çıkacak. Çünkü bildiğim bir şey varsa o da bir takımı yendiğinizde o takımın kadrosunu güçlendirdiğidir" ifadelerini kullandı.
Knicks, 2025-26 normal sezonunu 56 galibiyet ve 26 mağlubiyetle tamamlamış, playofflarda ise 16-3'lük derece elde ederek NBA şampiyonluğuna ulaşmıştı. Final serisinde San Antonio Spurs'ü beş maçta mağlup eden New York, 53 yıllık şampiyonluk hasretine son vermişti.
Arenas'a göre Knicks'in önündeki en büyük zorluk, rakipleri son şampiyonla mücadele edebilmek amacıyla değişiklikler yaparken geçtiğimiz sezonki seviyesini korumak olacak.
"'Şampiyon olduk, aynı kadroyla devam edelim' düşüncesiyle hareket ediyorlar. Sanki ligin en iyi oyun kurucusuna, en iyi şutör gardına ve en iyi kısa forvetine sahipmişsiniz ve bu nedenle kadroyu geliştirmenize gerek yokmuş gibi davranıyorsunuz. Diğer herkes kadrosunu güçlendirirken sizin bunu yapmamanız, yeniden finale dönememenizin nedeni olur."
Knicks, ilk beşini oluşturan oyuncuları kadrosunda tutmayı başardı. Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, OG Anunoby, Mikal Bridges ve Josh Hart, 2026-27 sezonuna girilirken takımın temelini oluşturmaya devam ediyor.
Brunson, geçtiğimiz sezon 26,0 sayı ve 6,8 asist ortalamalarıyla Knicks'in liderliğini üstlenirken All-NBA İkinci Takımı'na seçildi. Towns sezonu 20,1 sayı ve 11,9 ribaund ortalamalarıyla tamamlarken Anunoby de 16,7 sayı üretti ve En İyi Savunma İkinci Takımı'na girdi.
Ancak New York, şampiyonluk rotasyonunun önemli parçalarından Mitchell Robinson'ı kaybetti. Deneyimli pivot, Boston Celtics'le üç yıllık ve 47,4 milyon dolar değerinde sözleşme imzaladı.
Robinson, geçtiğimiz normal sezonda çıktığı 60 karşılaşmada 5,7 sayı, 8,8 ribaund ve 1,2 blok ortalamaları yakaladı. Yılın Altıncı Oyuncusu oylamasını da sekizinci sırada tamamladı.
Knicks, Robinson'ın yerini bir yıllık minimum kontratla kadrosuna kattığı Andre Drummond'la doldurdu. New York ayrıca Landry Shamet, Jose Alvarado, Mohamed Diawara ve Jordan Clarkson'ı takımda tuttu.
New York'un sezon arasındaki hamlelerinde, NBA'in 222 milyon dolar seviyesindeki ikinci maaş sınırının altında kalma kararı da etkili oldu. Takım sahibi James Dolan, haziran ayında yaptığı açıklamada yüksek miktarda harcama yapmaya hazır olduğunu ancak bu sınırı aşmayacağını belirtmişti.
Knicks ayrıca 2026 NBA Draftı'nın 24. sırasındaki hakkıyla bir oyuncu seçmek yerine bu hakkı takas etti. New York daha sonra ikinci turdan Jack Kayil ve Tyler Nickel'ı kadrosuna kattı.
Arenas'a göre bu kararlar, şampiyonluğu koruyabilmek için aynı çekirdeği yeniden sahaya sürmenin yeterli olmayacağı yönündeki görüşünü destekliyor.
Knicks'in ilk beşindeki oyuncuların tamamının sözleşmesi 2028-29 sezonunun sonuna kadar devam ediyor ancak bu grubun çevresindeki yardımcı kadroda değişiklikler yaşandı.
New York'un sahip olduğu devamlılığın rakiplerin yaptığı hamlelere karşı yeterli olup olmayacağı, takımın şampiyonluk unvanını savunacağı yeni sezon öncesindeki en önemli sorulardan biri olacak.