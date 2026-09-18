Fenerbahçe'de Mert Müldür için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ
Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
YAKLAŞIK 4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.
Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."
YAKLAŞIK 4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK
Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Fenerbahçe: "Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır. Yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." pic.twitter.com/jQEioeyXrn
— Sporx (@sporx) September 18, 2026