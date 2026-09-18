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Fenerbahçe'de Mert Müldür için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, antrenmanda dizine darbe alan Mert Müldür'ün menisküsünde yırtık tespit edildiğini ve tedavisine başlandığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 16:01
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Mert Müldür için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe'de Mert Müldür'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan sağlık bilgilendirmesinde, milli futbolcunun bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucunda çalışmayı yarıda bıraktığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MENİSKÜSÜNDE YIRTIK TESPİT EDİLDİ

Fenerbahçe Kulübü, Mert Müldür'ün sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Futbolcumuz Mert Müldür, bugün gerçekleştirilen antrenmanda dizine aldığı darbe sonucu antrenmanı yarıda bırakmıştır.

Ataşehir Medicana Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde oyuncumuzun menisküsünde yırtık tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır."

YAKLAŞIK 4-6 HAFTA SAHALARDAN UZAK  

Mert Müldür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.



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