17 Eylül
4-1
Beşiktaş
Marsilya
17 Eylül
0-1
Levski
RB Salzburg
17 Eylül
2-0
OFI Crete
Hoffenheim
17 Eylül
0-3
Viktoria Plzen
Union St.Gilloise
17 Eylül
1-2
Lillestroem
Torreense
17 Eylül
4-0
C.Palace
Lech Poznan
17 Eylül
1-3
Celtic
Ferencvaros
17 Eylül
5-0
Juventus
NEC Nijmegen
17 Eylül
1-2
Real Sociedad
Bournemouth
21 Ekim
21:00
Levante
Athletic Bilbao
17 Eylül
1-0
Real Betis
Getafe
17 Eylül
1-3
Malaga
Villarreal
17 Eylül
5-0
M.City
Norwich City

UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. İşte haftanın sonuçları...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 18 Eylül 2026 02:06 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 02:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın sonuçları!
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda 9 maç yapıldı.

Beşiktaş, Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı.

Zeki Çelik'in bir gol attığı maçta Juventus, NEC Nijmegen'i 5-0 mağlup etti.

OFI ise Ozan Kabak'ın forma giydiği Hoffenheim'ı 2-0'lık skorla geçti.

Ligde ilk haftanın ardından Juventus, 3 puan ve averajla zirveye yerleşti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Levski Sofya (Bulgaristan)-Salzburg (Avusturya): 0-1

OFI (Yunanistan)-Hoffenheim (Almanya): 2-0

Celtic (İskoçya)-Ferencvaros (Macaristan): 1-3

Juventus (İtalya)-NEC Nijmegen (Hollanda): 5-0

Viktoria Plzen (Çekya)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-3

Beşiktaş-Olimpik Marsilya (Fransa): 4-1

Lillestrom (Norveç)-Torreense (Portekiz): 1-2

Crystal Palace (İngiltere)-Lech Poznan (Polonya): 4-0

Real Sociedad (İspanya)-Bournemouth (İngiltere): 1-2

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