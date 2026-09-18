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Beşiktaş'ta Agbadou, 45 dakika sahada kaldı

Beşiktaş'ın Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ettiği maçta Emmanuel Agbadou, ilk yarıda gördüğü sarı kart sonrası kırmızı kart riski nedeniyle devre arasında oyundan alındı.

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calendar 18 Eylül 2026 01:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2026 01:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Agbadou, 45 dakika sahada kaldı
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılarda savunmada Emmanuel Agbadou ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AGBADOU 45 DAKİKA SAHADA KALDI

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Olimpik Marsilya karşısında 45 dakika oyunda kaldı.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk yarıda 10. dakikada sarı kart gören Agbadou'yu ikinci yarının başında oyundan aldı.

Kırmızı kart riskini göz önüne alan İtalyan teknik adam, Agbadou'nun yerine Tiago Djalo'yu oyuna sürdü.

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