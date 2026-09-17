Fenerbahçe karşılaşmasının ardından Lyon'da kulübün ekonomik durumuyla ilgili gelişmeler gündeme geldi. Fransız ekibi, yaşadığı mali sıkıntıları aşabilmek için kulübün birçok alanında tasarrufa gitmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre Lyon yönetimi, 2029 yılında mali dengeye yeniden ulaşabilmek amacıyla gereksiz harcamaları azaltmaya yönelik bir dizi önlem uyguluyor.
YÖNETİCİLER METRO KULLANIYOR
Tasarruf uygulamalarının kulübün üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.
Paris'te gerçekleştirilen toplantılara giden yöneticilerin ulaşımda artık daha düşük maliyetli seçeneklere yöneldiği ve metro kullandığı aktarıldı.
ÖZEL JET DÖNEMİ BİTTİ
Kulübün yeni transferlere yönelik ulaşım harcamalarında da değişikliğe gidildi.
Yeni oyuncuların Lyon'a getirilmesinde özel jet kullanımı sona ererken, Keito Nakamura'nın Reims'ten Lyon'a şoförlü bir minibüsle getirildiği belirtildi.
VIP HİZMETLERİNDE DE KESİNTİ
Tasarruf tedbirlerinden VIP hizmetleri de etkilendi. Davetiye uygulamasında kesintiye gidilirken otoparklardan stadyuma ulaşımı sağlayan ücretsiz servislerin de kaldırıldığı ifade edildi.
Daha önce ücretsiz olan bu hizmet için artık 12,50 Euro ücret alınacağı belirtildi.
MAAŞ BÜTÇESİ 120 MİLYONDAN 55 MİLYON EUROYA
Lyon'daki en büyük değişikliklerden biri ise maaş bütçesinde yaşandı.
Fransız kulübünün birkaç yıl içerisinde 120 milyon Euro seviyesinde olan maaş giderini 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü aktarıldı.
Yaklaşık 200 milyon Euro'luk oyuncu satışına rağmen kulübün ekonomik açıdan tasarruf politikasını sürdürdüğü ifade edildi.
Lyon yönetimi bir yandan mali yapıyı düzeltmeye çalışırken diğer yandan sportif rekabet gücünü koruyabilecek oyuncular için alternatif transfer pazarlarına yöneliyor.
YÖNETİCİLER METRO KULLANIYOR
Tasarruf uygulamalarının kulübün üst düzey yöneticilerini de kapsadığı belirtildi.
Paris'te gerçekleştirilen toplantılara giden yöneticilerin ulaşımda artık daha düşük maliyetli seçeneklere yöneldiği ve metro kullandığı aktarıldı.
ÖZEL JET DÖNEMİ BİTTİ
Kulübün yeni transferlere yönelik ulaşım harcamalarında da değişikliğe gidildi.
Yeni oyuncuların Lyon'a getirilmesinde özel jet kullanımı sona ererken, Keito Nakamura'nın Reims'ten Lyon'a şoförlü bir minibüsle getirildiği belirtildi.
VIP HİZMETLERİNDE DE KESİNTİ
Tasarruf tedbirlerinden VIP hizmetleri de etkilendi. Davetiye uygulamasında kesintiye gidilirken otoparklardan stadyuma ulaşımı sağlayan ücretsiz servislerin de kaldırıldığı ifade edildi.
Daha önce ücretsiz olan bu hizmet için artık 12,50 Euro ücret alınacağı belirtildi.
MAAŞ BÜTÇESİ 120 MİLYONDAN 55 MİLYON EUROYA
Lyon'daki en büyük değişikliklerden biri ise maaş bütçesinde yaşandı.
Fransız kulübünün birkaç yıl içerisinde 120 milyon Euro seviyesinde olan maaş giderini 55 milyon Euro'ya kadar düşürdüğü aktarıldı.
Yaklaşık 200 milyon Euro'luk oyuncu satışına rağmen kulübün ekonomik açıdan tasarruf politikasını sürdürdüğü ifade edildi.
Lyon yönetimi bir yandan mali yapıyı düzeltmeye çalışırken diğer yandan sportif rekabet gücünü koruyabilecek oyuncular için alternatif transfer pazarlarına yöneliyor.