Paul George, Jaylen Brown'ın Philadelphia 76ers'a gönderildiği büyük takasın parçası olarak Boston Celtics'e katılmasının ardından taraftarların gösterdiği ilk tepkilerden rahatsız olmadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE George, tanıtım basın toplantısında, "İçinde bulunduğumuz koşulları anlıyorum. Jaylen Brown'ın yalnızca bu organizasyon için değil, Boston şehri için de ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Bu yüzden tepkileri kişisel algılamadım. Açıkçası taraftarların bu takasa duygusal yaklaşması son derece normal." dedi.
Tecrübeli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boston'da nasıl karşılandığımla ilgili hiçbir kişisel kırgınlığım yok. Açıkçası bu tepki adildi. Umarım sezona yapacağımız başlangıçla birlikte bunun yeni bir takım olduğunu ve gurur duyabilecekleri bir oluşum bulunduğunu görürler."
Celtics'le yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan George, Brown'ın kulübe yaptığı katkıların unutulmayacağını da bildiğini belirtti.
"JB'nin temsil ettiği değerler, takıma kazandırdıkları ve burada oluşturduğu geçmiş düşünüldüğünde taraftarların bu duyguları yaşaması normal. Bu takımın şampiyonluk sancağını göndere çekmesinin ve şampiyonluğa ulaşmasının bir parçasıydı. Bu sonsuza kadar hatırlanacak. Ancak artık yeni bir grubumuz ve yeni bir fırsatımız var."
George, Brown'ın yerini doldurma iddiasıyla Boston'a gelmediğini ancak Celtics'in şampiyonluk yarışındaki yerini korumasına yardımcı olabileceğine inandığını söyledi:
"Buraya Brown'ın ayakkabılarını giymek veya onun bıraktığı boşluğu bire bir doldurmak için gelmiyorum. Fakat kişisel açıdan baktığımda, takıma katılıp bizi şampiyonluk mücadelesinin içinde tutabileceğime ve kazanma şansı verebileceğime inanıyorum."
George, 2025-26 sezonunda Sixers formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 17,3 sayı, 5,3 ribaund, 3,6 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakaladı.
36 yaşındaki oyuncu, Philadelphia'nın geçtiğimiz sezon playoffların ilk turunda Celtics karşısında 3-1 geriden gelerek seriyi kazanmasında önemli rol oynamıştı. George, beşinci maçta 16 sayı, dokuz ribaund, yedi asist ve iki top çalmayla mücadele etmiş, bir sonraki karşılaşmada ise 23 sayı kaydetmişti.
George, 2027-28 sezonu için bulunan 56,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması hâlinde gelecek yaz serbest oyuncu olabilecek.
Tecrübeli yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:
"Boston'da nasıl karşılandığımla ilgili hiçbir kişisel kırgınlığım yok. Açıkçası bu tepki adildi. Umarım sezona yapacağımız başlangıçla birlikte bunun yeni bir takım olduğunu ve gurur duyabilecekleri bir oluşum bulunduğunu görürler."
Celtics'le yeni bir sayfa açmak için sabırsızlanan George, Brown'ın kulübe yaptığı katkıların unutulmayacağını da bildiğini belirtti.
"JB'nin temsil ettiği değerler, takıma kazandırdıkları ve burada oluşturduğu geçmiş düşünüldüğünde taraftarların bu duyguları yaşaması normal. Bu takımın şampiyonluk sancağını göndere çekmesinin ve şampiyonluğa ulaşmasının bir parçasıydı. Bu sonsuza kadar hatırlanacak. Ancak artık yeni bir grubumuz ve yeni bir fırsatımız var."
George, Brown'ın yerini doldurma iddiasıyla Boston'a gelmediğini ancak Celtics'in şampiyonluk yarışındaki yerini korumasına yardımcı olabileceğine inandığını söyledi:
"Buraya Brown'ın ayakkabılarını giymek veya onun bıraktığı boşluğu bire bir doldurmak için gelmiyorum. Fakat kişisel açıdan baktığımda, takıma katılıp bizi şampiyonluk mücadelesinin içinde tutabileceğime ve kazanma şansı verebileceğime inanıyorum."
George, 2025-26 sezonunda Sixers formasıyla çıktığı 37 karşılaşmada 17,3 sayı, 5,3 ribaund, 3,6 asist ve 1,7 top çalma ortalamaları yakaladı.
36 yaşındaki oyuncu, Philadelphia'nın geçtiğimiz sezon playoffların ilk turunda Celtics karşısında 3-1 geriden gelerek seriyi kazanmasında önemli rol oynamıştı. George, beşinci maçta 16 sayı, dokuz ribaund, yedi asist ve iki top çalmayla mücadele etmiş, bir sonraki karşılaşmada ise 23 sayı kaydetmişti.
George, 2027-28 sezonu için bulunan 56,6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu kullanmaması hâlinde gelecek yaz serbest oyuncu olabilecek.