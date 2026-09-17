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Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi!

Beşiktaş'ta Marsilya maçı öncesi ayak parmağında problem yaşayan Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 12:37
Haber: Trtspor, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi!
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Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.

Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KADRODA YER ALACAK

TRT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen Beşiktaş'ın Marsilya maçında kadroda yer alacak.

Dün antrenman sonrasında ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu kontrol edilecek olan Orkun Kökçü'nün karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte olması bekleniyor.

İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BELİRSİZ

Orkun Kökçü'nün kadroda yer alacağı belirtilirken, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.

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