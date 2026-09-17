Beşiktaş'ta Orkun Kökçü gelişmesi!

Beşiktaş'ta Marsilya karşılaşması öncesinde Orkun Kökçü gelişmesi yaşandı.
Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADRODA YER ALACAK
TRT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen Beşiktaş'ın Marsilya maçında kadroda yer alacak.
Dün antrenman sonrasında ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu kontrol edilecek olan Orkun Kökçü'nün karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte olması bekleniyor.
İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BELİRSİZ
Orkun Kökçü'nün kadroda yer alacağı belirtilirken, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.
Siyah-beyazlılarda antrenman sonrası ayak parmağında problem yaşayan milli futbolcuyla ilgili yeni bilgi geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KADRODA YER ALACAK
TRT Spor'un haberine göre Orkun Kökçü, yaşadığı probleme rağmen Beşiktaş'ın Marsilya maçında kadroda yer alacak.
Dün antrenman sonrasında ayak parmağında ağrı hisseden ve durumu kontrol edilecek olan Orkun Kökçü'nün karşılaşmada takım arkadaşlarıyla birlikte olması bekleniyor.
İLK 11'DE OLUP OLMAYACAĞI BELİRSİZ
Orkun Kökçü'nün kadroda yer alacağı belirtilirken, Marsilya karşısında ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsiz.