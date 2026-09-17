Galatasaray Avrupa'yla yarışıyor! Hücumda tek rakibi Inter

Süper Lig'de 5 hafta geride kalırken, Galatasaray topladığı 13 puanla yine zirveyi kimselere bırakmadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılılar sadece ligin ilk haftasında Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak puan kaybı yaşarken, kalan 4 maçı da kazanmayı başardı.
Önemli bir seri yakalayan Okan Buruk'un öğrencileri, maçların hepsini domine etmeyi başardı. Beşiktaş'ın 1 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, 123 şut çekerek maç başına yaklaşık 25 kez rakip kaleye gol denemesinde bulundu.
GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE
Maç başına 2.6 gol atan Galatasaray, bu alanda da ligin zirvesinde. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda da sarı kırmızılılar bu başarısı ile öne çıkıyor.
Bu sezon rakip kaleye en fazla şut çeken iki takımdan birisi Galatasaray oldu.
TEK RAKİBİ INTER
İtalyan ekibi Inter ve sarı kırmızılılar, her maçta ortalama 25 şut çekerek ulaşılması güç bir başarıya koştu.
Mücadelenin her anında denemekten vazgeçmeyen ve golü arayan sarı-kırmızılı takım, iştahı ile dikkat çekiyor.
Ayrıca maç başına 8.6 isabetli şut çeken Galatasaray, rakip kalecileri zorlamayı hiç bırakmadı. Sarı kırmızılılar Sporting deplasmanında da 10 şut çekti.
Önemli bir seri yakalayan Okan Buruk'un öğrencileri, maçların hepsini domine etmeyi başardı. Beşiktaş'ın 1 puan önünde bulunan sarı-kırmızılılar, 123 şut çekerek maç başına yaklaşık 25 kez rakip kaleye gol denemesinde bulundu.
GALATASARAY LİGİN ZİRVESİNDE
Maç başına 2.6 gol atan Galatasaray, bu alanda da ligin zirvesinde. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'e baktığımızda da sarı kırmızılılar bu başarısı ile öne çıkıyor.
Bu sezon rakip kaleye en fazla şut çeken iki takımdan birisi Galatasaray oldu.
TEK RAKİBİ INTER
İtalyan ekibi Inter ve sarı kırmızılılar, her maçta ortalama 25 şut çekerek ulaşılması güç bir başarıya koştu.
Mücadelenin her anında denemekten vazgeçmeyen ve golü arayan sarı-kırmızılı takım, iştahı ile dikkat çekiyor.
Ayrıca maç başına 8.6 isabetli şut çeken Galatasaray, rakip kalecileri zorlamayı hiç bırakmadı. Sarı kırmızılılar Sporting deplasmanında da 10 şut çekti.