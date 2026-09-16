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Porter Jr., Nets için iddialı: "50 galibiyeti aşacağız"

Brooklyn Nets forveti Michael Porter Jr., Julius Randle'ın gelişi ve genç oyuncuların kaydettiği ilerleme sayesinde geçen sezon yalnızca 20 maç kazanabilen Brooklyn Nets'in yeni sezonda 50 galibiyet barajını aşabileceğini savundu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 14:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Porter Jr., Nets için iddialı: '50 galibiyeti aşacağız'
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Michael Porter Jr., takımının gelecek sezon NBA'in en büyük sıçramalarından birini gerçekleştirebileceğine inanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Porter, Brooklyn'in yeni sezonda 50'den fazla galibiyet alabilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

N3on'un yayınında Julius Randle hakkında konuşan Porter, yeni takım arkadaşının savunmalar üzerinde yaratabileceği baskıya dikkat çekti.

Porter, "Rakip savunmaya ikili sıkıştırma yaptırabiliyor. Potaya gidebilir, ikili sıkıştırmayı üzerine çekebilir ve ardından topu bana çıkarabilir. Ben de üçlüğü kullanabilirim" dedi.

Randle'la kuracağı uyumun yanı sıra Nets'in genç oyuncularının gelişimine de değinen Porter, takımın dışarıdaki beklentileri aşacağına inandığını belirtti.

"Aramızdaki uyumu doğru şekilde kurabilirsek ve geçen sezonki genç oyuncularımızın ne kadar geliştiğini de düşünürsek çok iyi olabiliriz. İnsanların takımımızdan beklentisinin ne olduğunu bilmiyorum ama bu beklentileri kesinlikle aşacağız."

Brooklyn'in 50 galibiyet barajını geçeceğine gerçekten inanıp inanmadığı doğrudan sorulan Porter, "Evet, inanıyorum" yanıtını verdi.

Bu sonuç, geçen sezonu 20-62'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın 13. sırasında tamamlayan Nets için olağanüstü bir dönüşüm anlamına gelecek.

Brooklyn'in 50 galibiyete ulaşması için geçen sezona kıyasla en az 30 maçlık bir gelişim göstermesi gerekiyor.

Nets, 2025-26 normal sezonunu maç başına 105,9 sayıyla ligin en az skor üreten takımı olarak tamamlamış ve hücum verimliliği sıralamasında da son basamakta yer almıştı.

Brooklyn, Randle'ı temmuz ayında Minnesota Timberwolves, Chicago Bulls ve Charlotte Hornets'ın da yer aldığı dört takımlı bir takasla kadrosuna kattı.

Nets, Minnesota'dan Randle ile 28. sıradan seçilen Joshua Jefferson'ı alırken, Nic Claxton'ı Chicago'ya gönderdi.

Randle, geçen sezon Timberwolves formasıyla maç başına 21,1 sayı ortalaması yakaladı.

Porter ise Brooklyn'deki ilk sezonunda 52 karşılaşmaya çıktı ve 24,2 sayı, 7,1 ribaund ve 3,0 asistle kariyerinin en yüksek ortalamalarını elde etti. Takımın en skorer oyuncusu olan Porter, yeni sezonda Randle'la birlikte Nets hücumunun merkezinde yer alacak.

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