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15 Eylül
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3-1
15 Eylül
Ajax-Willem
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Beşiktaş'ın Marsilya'ya karşı en büyük kozu: Avrupa tecrübesi

Marsilya'yı ağırlayacak Beşiktaş, Avrupa Ligi'ndeki kritik mücadelede tecrübeli yıldızlarına güveniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 08:30
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın Marsilya'ya karşı en büyük kozu: Avrupa tecrübesi
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UEFA Avrupa Ligi'nde 17 Eylül Perşembe günü Marsilya'yı konuk edecek Beşiktaş, kadrosundaki Avrupa tecrübesini en büyük kozu olarak görüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Italiano'nun ekibinde Alexander Nübel, Salih Özcan, Leandro Trossard, kaptan Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic gibi bu arenada defalarca sahne almış isimler var. Trossard, Genk ve Arsenal'de 62 Avrupa maçına çıkarak hücumda en deneyimli isim.

TROSSARD ZİRVEDE

Vlahovıc ise Juventus ve Partizan dönemlerinden 30'un üzerinde karşılaşmayla gol yollarında güven veriyor.

Orkun Kökçü, Feyenoord ve Benfica ile toplam 74 maçta 14 gol kaydetti.

Salih Özcan, Dortmund ve Köln kariyerinde 24 Avrupa maçına çıkarken, Nübel Schalke, Bayern ve Stuttgart formalarıyla 22 kez kaleyi korudu. Beşiktaş bu deneyimi avantaja dönüştürmeye çalışacak.

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