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Aleksey Batrakov'a milli davet

Galatasaray'ın genç transferi Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın İran, Namibya ve Nijerya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 17:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Aleksey Batrakov'a milli davet
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Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Aleksey Batrakov, Rusya Milli Takımı'nın aday kadrosunda kendisine yer buldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

21 yaşındaki futbolcu, daha önce Rusya Milli Takımı formasını 12 kez giyerken bu karşılaşmalarda 4 gol kaydetti.

Batrakov'un da yer aldığı Rusya Milli Takımı aday kadrosunda Aleksandr Golovin, Aleksey Miranchuk, Matvey Safonov ve Danil Krugovoy gibi isimler de bulunuyor.

Rusya, milli maç arasında üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak. Rusya, 29 Eylül'de İran, 3 Ekim'de Namibya ve 6 Ekim'de Nijerya ile karşı karşıya gelecek.

RUSYA'NIN ADAY KADROSU

Stanislav Agkatsev, Aleksandr Maksimenko, Anton Mitryushkin, Matvey Safonov, Arsen Adamov, Mingiyan Beveev, Ilya Vakhania, Kirill Danilov, Igor Diveev, Danil Krugovoy, Viktor Melekhin, Evgeny Morozov, Maksim Osipenko, Aleksandr Silyanov, Aleksey Batrakov, Kirill Glebov, Maksim Glushenkov, Aleksandr Golovin, Artyom Karpukas, Matvey Kislyak, Aleksey Miranchuk, Ivan Oblyakov, Maksim Petrov, Danil Prutsev, Lechi Sadulaev, Nail Umyarov, Dmitry Vorobyov, Konstantin Tyukavin ve Aleksandr Sobolev.



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