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Gonçalo Ramos: "Gol atarsam sevinmem"

Milan forması giyen Gonçalo Ramos, Benfica maçında gol atması durumunda sevinç yapmayacağını söyledi.

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calendar 15 Eylül 2026 16:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Gonçalo Ramos: 'Gol atarsam sevinmem'
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Milan forması giyen Gonçalo Ramos, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Benfica maçı öncesi konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Benfica'nın eski bir oyuncusu olan 25 yaşındaki santrfor, Portekiz ekibine karşı gol atması durumunda sevinmeyeceğini söyledi.

Gonçalo Ramos, "Benfica benim evim. Benfica'da ailemin evinde geçirdiğim zamandan daha fazla vakit geçirdim. Gol atmak istiyorum, mümkünse birden fazla ama gol atarsam sevinmeyeceğim." dedi.

Milan'ın yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kadrosuna kattığı Portekizli Ramos, İtalyan ekibinde 4 maçta 1 kez ağları havalandırdı.

Milan ile Benfica, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında çarşamba günü San Siro'da karşılaşacak.

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