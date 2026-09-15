Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard'ın maaş sınırı dosyasında verilen cezalara karşı NBA ile mücadele etmekten daha etkili olabilecek bir strateji benimsemiş olabilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başlangıçta hukuki yollara başvurmayı değerlendiren Clippers'ın sahibi Steve Ballmer, sonunda ligin kararını kabul etmeyi tercih etti.
Los Angeles, 30 milyon dolarlık para cezasını öderken Ballmer ve Gillian Zucker birer yıl, Lawrence Frank ise altı ay boyunca görevlerinden uzak kalacak.
Clippers'ın cezaya gösterdiği bu uyum, organizasyonun beş adet birinci tur draft hakkının da elinden alınmış olması nedeniyle ileride önem kazanabilir. NBA tarihinde ligin daha sonra benzer bir cezayı hafiflettiği bir örnek bulunuyor.
Minnesota Timberwolves, 2000 yılında yaşanan Joe Smith maaş sınırı skandalında beş birinci tur draft hakkını kaybetmişti.
Ancak Timberwolves'ın sonuçları kabul etmesi ve ligle arasındaki anlaşmazlığı daha fazla uzatmadan yoluna devam etmesi üzerine bu haklardan ikisi daha sonra kulübe iade edilmişti.
Clippers'ın da aynı muameleyi göreceğinin herhangi bir garantisi bulunmuyor. Özellikle organizasyonun kuralları birden fazla kez ihlal eden bir ekip olarak değerlendirilmesi, Los Angeles'ın durumunu daha da zorlaştırıyor.
Yine de Ballmer'ın uzun süreli bir mücadeleye girişmek yerine karara uymayı seçmesi, NBA başkanı Adam Silver'ın gelecekte draft haklarından birini iade etmeyi değerlendirmesi halinde Clippers'ın elini güçlendirebilir.
Böyle bir gelişme, Los Angeles'ın 2029 ile 2033 yılları arasındaki kendi birinci tur draft haklarının kontrolünü zaten kaybetmiş olması nedeniyle özellikle büyük önem taşıyor.
Clippers'ın yalnızca bir draft hakkını bile geri alması, organizasyona geleceği için kullanabileceği değerli bir varlık kazandırabilir.
Los Angeles, 30 milyon dolarlık para cezasını öderken Ballmer ve Gillian Zucker birer yıl, Lawrence Frank ise altı ay boyunca görevlerinden uzak kalacak.
Clippers'ın cezaya gösterdiği bu uyum, organizasyonun beş adet birinci tur draft hakkının da elinden alınmış olması nedeniyle ileride önem kazanabilir. NBA tarihinde ligin daha sonra benzer bir cezayı hafiflettiği bir örnek bulunuyor.
Minnesota Timberwolves, 2000 yılında yaşanan Joe Smith maaş sınırı skandalında beş birinci tur draft hakkını kaybetmişti.
Ancak Timberwolves'ın sonuçları kabul etmesi ve ligle arasındaki anlaşmazlığı daha fazla uzatmadan yoluna devam etmesi üzerine bu haklardan ikisi daha sonra kulübe iade edilmişti.
Clippers'ın da aynı muameleyi göreceğinin herhangi bir garantisi bulunmuyor. Özellikle organizasyonun kuralları birden fazla kez ihlal eden bir ekip olarak değerlendirilmesi, Los Angeles'ın durumunu daha da zorlaştırıyor.
Yine de Ballmer'ın uzun süreli bir mücadeleye girişmek yerine karara uymayı seçmesi, NBA başkanı Adam Silver'ın gelecekte draft haklarından birini iade etmeyi değerlendirmesi halinde Clippers'ın elini güçlendirebilir.
Böyle bir gelişme, Los Angeles'ın 2029 ile 2033 yılları arasındaki kendi birinci tur draft haklarının kontrolünü zaten kaybetmiş olması nedeniyle özellikle büyük önem taşıyor.
Clippers'ın yalnızca bir draft hakkını bile geri alması, organizasyona geleceği için kullanabileceği değerli bir varlık kazandırabilir.