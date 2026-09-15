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Aydın voleybolda Meryem Boz'la anlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce 2019-2021 yılları arasında formasını giyen tecrübeli pasör çaprazı Meryem Boz'u yeniden kadrosuna kattı.

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calendar 15 Eylül 2026 13:38
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Aydın voleybolda Meryem Boz'la anlaştı
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Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce takıma forma giyen pasör çaprazı Meryem Boz (38) ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mavi-beyazlılar, "2019-21 yılları arasında formamızı başarıyla terleten 'Mavi Şimşek' yeniden Aydın'da. Aydın'da önemli başarılara imza atan Meryem Boz'a yeniden mavi-beyazlı formamızla başarılarla dolu bir sezon diliyor, yuvana hoş geldin diyoruz" açıklaması yaptı.

Bir televizyon programına katılması nedeniyle geçen sezon voleyboldan uzak kalan Meryem, Aydın ekibinden ayrıldıktan sonra Vakıfbank, Fenerbahçe, Sarıyer ve Bahçelievler kulüplerinde oynamış, ayrıca A Milli Takım'da da görev yapmıştı.

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