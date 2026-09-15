Cedi Osman: 'PAOK'ta şampiyonluklar kazanmak istiyoruz'

PAOK'un yeni transferlerinden Cedi Osman, kulübün medya gününde açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçlarında Andrea Trinchieri'nin takımının en skorer ismi olarak öne çıkan milli oyuncu, yeni sezon öncesinde takımın durumunu değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalya'da oynadıkları hazırlık maçlarının kendileri için önemli olduğunu belirten Cedi, özellikle takım kimyasına dikkat çekti:
"Armani'ye karşı çok iyi oynadık. İtalya'daki hazırlık maçları çok önemliydi. Hatalarımıza bakıp bunları düzeltmemiz gerekiyor. Takım kimyamız açısından 10 gün boyunca hep birlikte olmamız çok önemliydi. Hepimiz iyi iş çıkardık."
Sezon içerisinde iniş çıkışlar yaşayabileceklerini belirten Cedi, takım olarak ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi:
"Mütevazı kalmalıyız. Sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacak. Önemli olan resmi maçlarda bunlara nasıl karşılık vereceğimiz."
"OAKA'YA DÖNMEK GÜZEL OLCAK"
PAOK'un Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda Panathinaikos ve Partizan gibi EuroLeague ekipleriyle karşılaşacak olmasını da değerlendiren milli oyuncu, eski salonu OAKA'ya dönmenin kendisi için özel olacağını ifade etti:
"EuroLeague takımları Partizan ve Panathinaikos'a karşı önemli bir turnuva olacak. Heyecanlıyım. OAKA'ya dönmek güzel ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."
"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"
PAOK taraftarıyla özel bir bağ kurmak istediğini belirten Cedi, yeni takımındaki hedeflerini de açıkladı:
"Taraftarlarla iyi bir iletişim kurmak istiyorum. Enerjisini sahaya yansıtan bir oyuncuyum. Onları yakından görmek ve özel bir ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum.
Kaliteli ve iyi bir takımımız var. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Ben de tecrübemi takıma aktarmaya ve en üst seviyeye çıkmamıza yardımcı olmaya çalışacağım. Hedefimiz galibiyetler. Burada yeni bir şey inşa ediyoruz. Birbirimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Hırslıyız ama mütevazı kalmalıyız."
"CALATHES GİBİ BİR TAKIM ARKADAŞINA SAHİP OLMAK LÜKS"
Cedi Osman, PAOK'un bir diğer önemli transferi Nick Calathes ile aynı takımda oynayacak olmanın büyük avantaj olduğunu söyledi:
"Nick Calathes gibi bir takım arkadaşına sahip olmak bir lüks. Hazırlık maçlarında bizi doğru pozisyonlara yerleştirdi, ona güveniyoruz. İyi bir takım kimyası oluşturmamızda bize çok yardımcı oluyor."
"Armani'ye karşı çok iyi oynadık. İtalya'daki hazırlık maçları çok önemliydi. Hatalarımıza bakıp bunları düzeltmemiz gerekiyor. Takım kimyamız açısından 10 gün boyunca hep birlikte olmamız çok önemliydi. Hepimiz iyi iş çıkardık."
Sezon içerisinde iniş çıkışlar yaşayabileceklerini belirten Cedi, takım olarak ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi:
"Mütevazı kalmalıyız. Sezon içerisinde inişler ve çıkışlar olacak. Önemli olan resmi maçlarda bunlara nasıl karşılık vereceğimiz."
"OAKA'YA DÖNMEK GÜZEL OLCAK"
PAOK'un Pavlos Giannakopoulos Turnuvası'nda Panathinaikos ve Partizan gibi EuroLeague ekipleriyle karşılaşacak olmasını da değerlendiren milli oyuncu, eski salonu OAKA'ya dönmenin kendisi için özel olacağını ifade etti:
"EuroLeague takımları Partizan ve Panathinaikos'a karşı önemli bir turnuva olacak. Heyecanlıyım. OAKA'ya dönmek güzel ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum."
"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANMAK İSTİYORUZ"
PAOK taraftarıyla özel bir bağ kurmak istediğini belirten Cedi, yeni takımındaki hedeflerini de açıkladı:
"Taraftarlarla iyi bir iletişim kurmak istiyorum. Enerjisini sahaya yansıtan bir oyuncuyum. Onları yakından görmek ve özel bir ilişki kurmak için sabırsızlanıyorum.
Kaliteli ve iyi bir takımımız var. Şampiyonluklar kazanmak istiyoruz. Ben de tecrübemi takıma aktarmaya ve en üst seviyeye çıkmamıza yardımcı olmaya çalışacağım. Hedefimiz galibiyetler. Burada yeni bir şey inşa ediyoruz. Birbirimize ve taraftarımıza güveniyoruz. Hırslıyız ama mütevazı kalmalıyız."
"CALATHES GİBİ BİR TAKIM ARKADAŞINA SAHİP OLMAK LÜKS"
Cedi Osman, PAOK'un bir diğer önemli transferi Nick Calathes ile aynı takımda oynayacak olmanın büyük avantaj olduğunu söyledi:
"Nick Calathes gibi bir takım arkadaşına sahip olmak bir lüks. Hazırlık maçlarında bizi doğru pozisyonlara yerleştirdi, ona güveniyoruz. İyi bir takım kimyası oluşturmamızda bize çok yardımcı oluyor."