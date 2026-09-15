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Osimhen, Trabzonspor maçında oynamak istiyor!

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, Trabzonspor maçında sahada olmak istiyor. Nijeryalı golcü, Okan Buruk ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 08:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Osimhen, Trabzonspor maçında oynamak istiyor!
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Başakşehir ile oynanan mücadelenin 33. dakikasında sakatlık yüzünden oyundan çıkan ve Kocaelispor karşılaşmasında sahaya giremeyen Victor Osimhen'in tedavi süreci olumlu gidiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı oyuncunun ağrılarının azaldığı ancak sağlık heyetinin dikkatle ilerdiği öğrenildi. Osimhen'in durumu ile ilgili olarak Okan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Cumartesi günü oynayacağımız maça yetiştirmek istiyoruz ancak ağrıları devam ederse ve son kontroller olumsuz çıkarsa riske etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK İLE KONUŞTU

Tecrübeli futbolcunun, oynamak için tüm planlamayı yaptığı ve ağrılarının azalması ile birlikte oynamak için Okan Buruk'la konuştuğu kaydedildi. Yıldız forvet isterse de forma giyebilecek. Osimhen'in durumu maç gününe kadar takip edilecek. Trabzon kafilesinde 11'de olmasa bile yer alacak.

BU SEZON OSIMHEN

Galatasaray'da bu sezon 4 maçta süre bulan Osimhen, 6 kez fileleri havalandırdı.  

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