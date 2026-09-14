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Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Victor Osimhen, yoğun tedavi süreciyle birlikte Trabzonspor maçında kadroda yer alabilir.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 14 Eylül 2026 19:44
Haber: Trtspor, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi
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Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenerek haftayı liderlik koltuğunda kapatan Galatasaray, Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maça odaklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla VICTOR OSIMHEN İHTİMALİ

Teknik heyet, sakatlığı bulunan futbolcuların durumunu yakından takip ediyor. Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in, yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyordu. Ancak yoğun tedavi süreci geçiren Nijeryalı futbolcunun, Trabzon kafilesine alınma ihtimali belirdi. Sağlık ekibinden gelecek raporlara göre, Osimhen'in hafta içinde antrenmanlara çıkabileceği bildiriliyor.

MARIO LEMINA

Mario Lemina da Osimhen gibi Başakşehir karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 2-3 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Gabonlu futbolcunun da tedavisi tamamlanmak üzere. Sağlık heyeti, Lemina'nın Trabzon kafilesinde olması için yoğun mesai harcıyor.

TAKIMA GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle sezon başından beri sahalardan uzak kalan Günay Güvenç de takıma dönüyor. Tecrübeli kalecinin Karadeniz kafilesinde geniş listede olabileceği öğrenildi.

SINGO ARADAN SONRA

Sakatlığı devam eden Wilfried Singo'nun ise milli maçlar için verilecek aradan sonra formasına kavuşması bekleniyor.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde Kocaelispor ile oynadıkları maçın ardından sakat futbolcuların durumuyla ilgili konuştu.

Milli maç arasından önce gelecek hafta Trabzonspor'a konuk olacaklarını hatırlatan Buruk, "Osimhen ve Lemina'nın tedavileri sürüyor. Trabzonspor maçına yetiştirmek isteriz ama gidişatlarına bakmak gerekiyor. Ağrıları devam ederse, son kontrolleri olumsuz olursa onları kullanmayacağız. Ancak şu anda önümüzde 5-6 günlük bir süreç var. Singo, milli takım arasından sonra tekrar başlayacak. O da bir darbe almıştı. Geçen sene sakatlık yaşadığı ayağı değil, diğer ayağına arkadan bir darbe almıştı. Onun kanaması sonrası üstüne devam edince orada bir ağrısı oluştu. O da milli takım arasından sonra hazır olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.  

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