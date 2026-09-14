A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu yolunda kritik bir viraja giriyor. Filenin Efeleri, D Grubu dördüncü maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşıyor.
CANLI: 4. SET
TÜRKİYE: 0
ROMANYA: 0
3.SET SONUCU
TÜRKİYE: 25
ROMANYA: 20
2.SET SONUCU
TÜRKİYE: 21
ROMANYA: 25
1.SET SONUCU
TÜRKİYE: 19
ROMANYA: 25
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CANLI: Türkiye - Romanya
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda son 16 turu için kritik maçta ev sahibi Romanya ile karşılaşıyor.
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu yolunda kritik bir viraja giriyor. Filenin Efeleri, D Grubu dördüncü maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşıyor.
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