14 Eylül
Gaziantep FK-Fenerbahçe
0-078'
14 Eylül
Kayserispor-İstanbulspor
3-076'
14 Eylül
Leeds United-Newcastle
22:00
14 Eylül
Villarreal-Real Betis
22:00
14 Eylül
Como-Parma
2-1
14 Eylül
Torino-Roma
0-2
14 Eylül
Inter-Udinese
21:45

CANLI: Türkiye - Romanya

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası D Grubu'nda son 16 turu için kritik maçta ev sahibi Romanya ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 19:48 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2026 21:33
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - Romanya
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A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda son 16 turu yolunda kritik bir viraja giriyor. Filenin Efeleri, D Grubu dördüncü maçında ev sahibi Romanya ile karşılaşıyor.

CANLI: 4. SET

TÜRKİYE: 0
ROMANYA: 0

3.SET SONUCU

TÜRKİYE: 25
ROMANYA: 20

2.SET SONUCU

TÜRKİYE: 21
ROMANYA: 25

1.SET SONUCU

TÜRKİYE: 19
ROMANYA: 25

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