Ben Wallace ve Detroit Pistons, 2003 NBA Draftı'nda Carmelo Anthony yerine Darko Miličić'i seçmelerine rağmen 2004 yılında kulüp tarihinin son şampiyonluğunu kazanmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Wallace, Detroit'in draftta Anthony'yi tercih etmesi hâlinde takım kimyasının bozulacağını ve Pistons'ın şampiyonluğa ulaşamayacağını düşünüyor.
Eski yıldız pivot, 2 Bright Guys aracılığıyla aktarılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Carmelo'yu seçmiş olsaydık açık konuşmak gerekirse hiçbir zaman şampiyonluk kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Melo hemen oynamak isterdi. Bu durum takım kimyasını bozabilecek bir potansiyele sahipti."
Wallace'a göre Miličić ise takıma farklı bir rolü kabul ederek geldi. Böylece Detroit, Anthony gibi bir yıldızı daha kadroya ekleyip rollerin yeniden dağıtılmasıyla uğraşmak yerine takım hâlinde gelişmeye devam edebildi.
"Rolünü kabul etmesi, bizim bir yapı kurmamıza, gelişmemize, giderek güçlenmemize ve sonunda şampiyonluğu kazanmamıza olanak tanıdı. Eğer gelip, 'Oynamak istiyorum, sahada olmam gerekiyor' deseydi menajerini arardı. Menajeri de Joe'yu [Dumars] aramaya başlardı. Darko medyayla konuşurdu..."
Wallace ayrıca eski Pistons forveti Tayshaun Prince'in gelişimine dikkat çekti. Prince, Detroit'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda yeteneklerini gösterme fırsatı bulmuştu.
Wallace, Anthony'nin seçilmesi hâlinde Prince'in aynı oyuncuya dönüşemeyeceğini belirtti:
"Melo'yu seçmiş olsaydık Tayshaun [Prince], hiçbir zaman dönüştüğü türden bir oyuncuya dönüşemezdi. Hayatımda gördüğüm en iyi blok sayesinde şampiyonluk kazandık. Üstelik ben çok fazla şut blokladım. O takımın kimliği, tam anlamıyla böyle bir mücadele ve direncin üzerine kuruluydu."
Pistons, 2003 NBA Draftı'nda ikinci sıra hakkıyla Sırp oyuncu Darko Miličić'i seçmişti. Carmelo Anthony ise hemen ardından üçüncü sıradan Denver Nuggets tarafından tercih edilmişti.
Eski yıldız pivot, 2 Bright Guys aracılığıyla aktarılan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Carmelo'yu seçmiş olsaydık açık konuşmak gerekirse hiçbir zaman şampiyonluk kazanabileceğimizi düşünmüyorum. Melo hemen oynamak isterdi. Bu durum takım kimyasını bozabilecek bir potansiyele sahipti."
Wallace'a göre Miličić ise takıma farklı bir rolü kabul ederek geldi. Böylece Detroit, Anthony gibi bir yıldızı daha kadroya ekleyip rollerin yeniden dağıtılmasıyla uğraşmak yerine takım hâlinde gelişmeye devam edebildi.
"Rolünü kabul etmesi, bizim bir yapı kurmamıza, gelişmemize, giderek güçlenmemize ve sonunda şampiyonluğu kazanmamıza olanak tanıdı. Eğer gelip, 'Oynamak istiyorum, sahada olmam gerekiyor' deseydi menajerini arardı. Menajeri de Joe'yu [Dumars] aramaya başlardı. Darko medyayla konuşurdu..."
Wallace ayrıca eski Pistons forveti Tayshaun Prince'in gelişimine dikkat çekti. Prince, Detroit'in şampiyonluğa ulaştığı sezonda yeteneklerini gösterme fırsatı bulmuştu.
Wallace, Anthony'nin seçilmesi hâlinde Prince'in aynı oyuncuya dönüşemeyeceğini belirtti:
"Melo'yu seçmiş olsaydık Tayshaun [Prince], hiçbir zaman dönüştüğü türden bir oyuncuya dönüşemezdi. Hayatımda gördüğüm en iyi blok sayesinde şampiyonluk kazandık. Üstelik ben çok fazla şut blokladım. O takımın kimliği, tam anlamıyla böyle bir mücadele ve direncin üzerine kuruluydu."
Pistons, 2003 NBA Draftı'nda ikinci sıra hakkıyla Sırp oyuncu Darko Miličić'i seçmişti. Carmelo Anthony ise hemen ardından üçüncü sıradan Denver Nuggets tarafından tercih edilmişti.