Haber Tarihi: 09 Nisan 2026 14:39 - Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2026 14:39

Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman?

Türkiye genelinde milyonlarca seçmenin ve siyaset arenasında dengeleri değiştirmek isteyen tüm partilerin büyük bir heyecanla beklediği o devasa demokrasi şöleni için nefesler tutuldu! 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen son yerel seçimlerin ardından, arama motorlarında şimdiden "Yerel seçimler ne zaman? Bir sonraki belediye seçimleri hangi yıl yapılacak?" sorguları adeta fırtınalar koparıyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) cephesinden gelecek resmi takvime ve siyasi kulislerdeki hareketliliğe kilitlenen vatandaşlar için heyecan dorukta. İşte milyonlarca seçmenin sandık başına gideceği o kritik sürecin perde arkası ve yasal takvimin detayları...

Yerel seçimler ne zaman? Belediye seçimleri ne zaman?
Belediye başkanları, meclis üyeleri ve muhtarların kaderini belirleyecek olan sandık günü için şimdiden hesaplar yapılmaya başlandı, on binlerce kişi araştırmalarını hızlandırdı. Peki, gerçekten Türkiye'de bir sonraki yerel seçimler ne zaman yapılacak ve yasal süreç nasıl işleyecek?
YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN YAPILACAK? (2029 SON DURUM)

Kısa ve net cevap: Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasal takvime göre bir sonraki yerel seçimler, 2029 yılının Mart ayında (25 Mart 2029 Pazar günü) yapılacaktır! Türkiye'de Mahalli İdareler Genel Seçimleri 5 yılda bir düzenlendiği için, 2024 yılında seçilen yerel yöneticilerin görev süresi 2029 yılının Mart ayında dolacaktır. Erken seçim tartışmaları genellikle genel seçimler (Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği) için geçerli olup, yerel seçimlerin öne çekilmesi yasal olarak son derece istisnai şartlara bağlıdır.

SİYASET CEPHESİNDEN BEKLENTİ: GÖZLER 2029 MART AYINDA!

Siyasi partiler bir yandan 2028 yılındaki genel seçimlere hazırlanırken, diğer yandan yerel yönetimlerdeki kalelerini korumak veya yeni zaferler kazanmak için stratejilerini şimdiden belirliyor. Uzmanlar, seçim takviminin yasal olarak işleyişine dikkat çekerek, sürecin 2029 yılının ilk aylarında resmen başlayacağını hatırlatıyor.

YSK yönetimi seçim takvimini belirlerken masada net olan ve anayasaya dayanan bazı değişmez kurallar var:

5 Yıl Kuralı ve Mart Ayı: Anayasanın 127. maddesi gereğince mahalli idareler seçimleri 5 yılda bir yapılır. Seçim tarihi ise, seçimin yapılacağı yılın Mart ayının son Pazar günüdür. Bu hesaba göre takvimler 25 Mart 2029'u göstermektedir.

YSK'nın Seçim Takvimi Mesajı: Seçim gününden aylar önce, genellikle Ocak ayı itibarıyla YSK tarafından resmi seçim takvimi açıklanır ve adaylık süreçleri, seçmen kütüklerinin güncellenmesi gibi devasa bir operasyon resmen başlatılır. Sandık güvenliği ve oy kullanma şartları bu takvimle netleşir.


Sonuç olarak; şimdilik sandıklar kapalı ve siyasi partiler saha çalışmalarına devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda yaşanacak siyasi gelişmeler ve nihayetinde 2029'un Mart ayında kurulacak olan o devasa seçim sandıkları, Türkiye'nin yerel yönetimlerdeki yeni rotasını belirleyecek.

 Reklam 
