25 Mayıs bugün kargolar açık mı, tatil mi?

Müşterisine ürün yetiştirmek için ter döken satıcılar ve kurye yolu gözleyen alıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri bugün açık olacak mı?

Kısa, net ve bugün planlarınızı yaparken derin bir nefes almanızı sağlayacak o resmi gerçek: Evet, bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) Türkiye genelindeki tüm ÖZEL kargo şirketlerinin şubeleri AÇIKTIR ve tam gün mesai yapmaktadır!

Takvim yapraklarında 25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil günü değildir. Memurları kapsayan "idari izin" kararları, özel sektörü kesinlikle bağlamaz. Bu nedenle Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve e-ticaret sitelerinin kendi dağıtım ağları (Trendyol Express, Hepsijet vb.) bugün standart mesai saatleri içerisinde (genellikle 09.00 - 18.00 arası) tam kapasiteyle paket kabulü ve dağıtımı yapmaya devam etmektedir.

İşin asıl kafa karıştıran ve fırtına koparan kısmı ise devlet kurumu olan PTT tarafında yaşanıyor! İşte o sarsıcı ayrım:

İdari İzin Kapsamı: PTT çalışanları kamu personeli statüsünde olduğu için, hükümet tarafından ilan edilen 9 günlük idari izinden doğrudan etkilenirler.

PTT Şubeleri Çalışıyor Mu?: Eğer idari izin resmi olarak devredeyse, PTT ve PTT Kargo şubeleri bugün kapalı olabilir veya sadece bölgesel olarak nöbetçi personelle çok kısıtlı hizmet verebilir. PTT üzerinden işlem yapacak vatandaşların yola çıkmadan önce 444 1 788 numaralı çağrı merkezinden teyit alması hayati önem taşıyor!

Özel kargolar bugün açık olsa da, gönderilerinizi "nasıl olsa vaktim var" diyerek yarına (26 Mayıs Salı) bırakmayı düşünüyorsanız, sizi devasa bir tehlike bekliyor!

26 Mayıs Salı (Arefe): Arefe günü tüm kargo şirketleri (özel kargolar dahil) resmi tatil kanunu gereği saat 13.00 itibarıyla kepenk kapatır. Yani yarın kargolar sadece YARIM GÜN açık olacaktır.

Bayram Süreci: 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca tüm kargo operasyonları ve dağıtımlar tamamen duracaktır.

Bu sarsıcı takvim nedeniyle, bekleyen tüm iade işlemlerinizi, e-ticaret gönderilerinizi ve acil evraklarınızı bugün (25 Mayıs Pazartesi) mesai bitimine kadar kargo şubelerine teslim etmeniz kesinlikle şarttır!