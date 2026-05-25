Haber Tarihi: 25 Mayıs 2026 12:32 -
Güncelleme Tarihi:
25 Mayıs 2026 12:32
25 Mayıs bugün kargolar açık mı, tatil mi?
Kurban Bayramı'nın o büyük heyecanı tüm yurdu sarmışken ve 9 günlük devasa tatil planları devreye girmişken, internetten verdiği siparişi bayrama yetiştirmeye çalışanların ve kargo şubelerinde acil gönderim yapması gerekenlerin aklındaki o kritik soru gündemin tam zirvesine oturdu! Hükümetin memurlara verdiği "idari izin" müjdesiyle tatil hesapları yapan vatandaşlar, arama motorlarında kelimenin tam anlamıyla fırtınalar koparıyor. Sabahtan bu yana "25 Mayıs bugün kargolar açık mı, tatil mi? Bugün Yurtiçi, Aras, MNG, Sürat Kargo çalışıyor mu, PTT kargo açık mı?" sorguları tüketici sayfalarını adeta ablukaya almış durumda. İşte şube kapısından eli boş dönmemeniz ve paketlerinizin yolda kalmaması için bilmeniz gereken o sarsıcı kargo takvimi!
Müşterisine ürün yetiştirmek için ter döken satıcılar ve kurye yolu gözleyen alıcılar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, o beklenen şube kepenkleri bugün açık olacak mı?
25 MAYIS BUGÜN ÖZEL KARGOLAR AÇIK MI? (KESİN DURUM)Kısa, net ve bugün planlarınızı yaparken derin bir nefes almanızı sağlayacak o resmi gerçek: Evet, bugün (25 Mayıs 2026 Pazartesi) Türkiye genelindeki tüm ÖZEL kargo şirketlerinin şubeleri AÇIKTIR ve tam gün mesai yapmaktadır!Takvim yapraklarında 25 Mayıs tarihi, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun'a göre resmi bir tatil günü değildir. Memurları kapsayan "idari izin" kararları, özel sektörü kesinlikle bağlamaz. Bu nedenle Yurtiçi Kargo, Aras Kargo, MNG Kargo, Sürat Kargo ve e-ticaret sitelerinin kendi dağıtım ağları (Trendyol Express, Hepsijet vb.) bugün standart mesai saatleri içerisinde (genellikle 09.00 - 18.00 arası) tam kapasiteyle paket kabulü ve dağıtımı yapmaya devam etmektedir.PTT KARGO BUGÜN AÇIK MI? (İDARİ İZİN UYARISI!)İşin asıl kafa karıştıran ve fırtına koparan kısmı ise devlet kurumu olan PTT tarafında yaşanıyor! İşte o sarsıcı ayrım:İdari İzin Kapsamı: PTT çalışanları kamu personeli statüsünde olduğu için, hükümet tarafından ilan edilen 9 günlük idari izinden doğrudan etkilenirler.PTT Şubeleri Çalışıyor Mu?: Eğer idari izin resmi olarak devredeyse, PTT ve PTT Kargo şubeleri bugün kapalı olabilir veya sadece bölgesel olarak nöbetçi personelle çok kısıtlı hizmet verebilir. PTT üzerinden işlem yapacak vatandaşların yola çıkmadan önce 444 1 788 numaralı çağrı merkezinden teyit alması hayati önem taşıyor!YARINA ÇOK DİKKAT! (AREFE GÜNÜ YARIM MESAİ KRİZİ)Özel kargolar bugün açık olsa da, gönderilerinizi "nasıl olsa vaktim var" diyerek yarına (26 Mayıs Salı) bırakmayı düşünüyorsanız, sizi devasa bir tehlike bekliyor!26 Mayıs Salı (Arefe): Arefe günü tüm kargo şirketleri (özel kargolar dahil) resmi tatil kanunu gereği saat 13.00 itibarıyla kepenk kapatır. Yani yarın kargolar sadece YARIM GÜN açık olacaktır.
Bayram Süreci: 27-30 Mayıs tarihleri arasındaki Kurban Bayramı boyunca tüm kargo operasyonları ve dağıtımlar tamamen duracaktır.Bu sarsıcı takvim nedeniyle, bekleyen tüm iade işlemlerinizi, e-ticaret gönderilerinizi ve acil evraklarınızı bugün (25 Mayıs Pazartesi) mesai bitimine kadar kargo şubelerine teslim etmeniz kesinlikle şarttır!
