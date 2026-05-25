 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Galatasaray ve Fenerbahçe, yine Pavlovic'in peşinde!

Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan'dan ayrılma ihtimali bulunan Strahinja Pavlovic ile ilgileniyor.

calendar 25 Mayıs 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray ve Fenerbahçe, yine Pavlovic'in peşinde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Milan'da sezon hayal kırıklığı ile tamamlandı.

DEVLER LİGİ'NDE YOKLAR!

Massimiliano Allegri yönetiminde son döneme kadar iyi gelen Milan, ligin son 4 haftasında ise sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı. İtalyan ekibi, ligi 5. sırada tamamladı ve Şampiyonlar Ligi biletini alamadı.

PAVLOVIC AYRILABİLİR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Milan'da yaşanan hayal kırıklığının ardından takımdaki bazı futbolcuların geleceklerini mercek altına aldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, geleceği değerlendiren isimlerden biri de 25 yaşındaki Sırp stoper Strahinja Pavlovic oldu.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Pavlovic, Milan'dan ayrılabilir.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE
TRANSFERDE RAKİP MANU

Galatasaray ve Fenerbahçe, Pavlovic ile ilgileniyor. Manchester United'ın da Sırp futbolcu için devrede olduğu yazıldı.

Pavlovic, daha önce de Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Milan'da geride kalan sezonda 38 maçta süre bulan Pavlovic, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Pavlovic'in, Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.