Beşiktaş'ın Altay ısrarı sürüyor!

Beşiktaş, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda transfer planlamasında yeni bir strateji oluşturuyor.
Siyah-beyazlı yönetim, yabancı oyuncu kontenjanını en verimli şekilde kullanabilmek için kadro yapılanmasını yeniden gözden geçirme kararı aldı.
Bu kapsamda öne çıkan isimlerden biri, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır oldu.
Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik direktör belirlendikten sonra kaleci transferine yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Daha önce yapılan temaslarda 28 yaşındaki kalecinin Türkiye'ye dönme fikrine olumlu baktığı ve Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaştığı belirtilmişti.
ERSİN AYRILIĞA SICAK
Öte yandan, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Genç kalecinin takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın ikinci kaleci planını Süper Lig içinden bir isimle yapması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanını farklı mevkilerde kullanmak adına kaleyi büyük ihtimalle yerli bir oyuncuya emanet etmeyi planladığı aktarılıyor.
