 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'ın Altay ısrarı sürüyor!

Yeni yabancı kuralı sonrası kaleye yerli takviye planlayan Beşiktaş, Manchester United'dan Altay Bayındır için yeniden temas kurup oyuncuyu kısa sürede ikna etmeyi hedefliyor.

calendar 25 Mayıs 2026 11:58
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın Altay ısrarı sürüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Beşiktaş, gelecek sezondan itibaren uygulanacak 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda transfer planlamasında yeni bir strateji oluşturuyor.

Siyah-beyazlı yönetim, yabancı oyuncu kontenjanını en verimli şekilde kullanabilmek için kadro yapılanmasını yeniden gözden geçirme kararı aldı.

Bu kapsamda öne çıkan isimlerden biri, Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır oldu.

Beşiktaş yönetiminin, yeni teknik direktör belirlendikten sonra kaleci transferine yoğunlaşacağı ifade ediliyor. Daha önce yapılan temaslarda 28 yaşındaki kalecinin Türkiye'ye dönme fikrine olumlu baktığı ve Beşiktaş'ın ilgisine sıcak yaklaştığı belirtilmişti. 



ERSİN AYRILIĞA SICAK

Öte yandan, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer olma ihtimalinin arttığı konuşuluyor. Genç kalecinin takımdan ayrılması halinde Beşiktaş'ın ikinci kaleci planını Süper Lig içinden bir isimle yapması bekleniyor. Siyah-beyazlıların, yabancı kontenjanını farklı mevkilerde kullanmak adına kaleyi büyük ihtimalle yerli bir oyuncuya emanet etmeyi planladığı aktarılıyor.   

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.