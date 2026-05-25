25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Ozan Tufan'dan Trabzonspor kararı

Trabzonspor'da çok mutlu olan ve bunu dile getiren Ozan Tufan, uzun yıllar bordo-mavililerde kalmak istiyor.

calendar 25 Mayıs 2026 10:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Instagram
Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan için Ziraat Türkiye Kupası zaferinin anlamı çok farklı oldu.

İLK KUPASINI ALDI

Kariyerinde daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk kupasını bordo-mavili takım ile kaldırdı.

Final maçının ardından "Büyük şaşkınlık yaşıyorum" ifadelerini kullanan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bu şanlı forma altında kariyerimin ilk kupasını kazanmanın gururu tarif edilemez. İlk günden beri desteğini hiç eksik etmeyen, gittiğimiz her şehri Trabzon'a çeviren büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler" sözlerine yer verdi. Sahada ortaya koyduğu mücadele kadar saha dışındaki karakteriyle de taraftarın sevgisini kazanan deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medyada yaptığı Trabzon ve Trabzonspor paylaşımlarıyla beğenileri toplamaya devam ediyor.



Trabzonspor'da çok mutlu olan ve kupanın sevincini yaşayan Ozan Tufan, başarısını ailesiyle kutladı. Oğlu Aren'le beraber sevinen Ozan, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Deneyimli futbolcu, oğlu Aren'in bordo-mavili tribünlerden görüntüsünü paylaşarak "Oğlum da seni sevecek" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede taraftarlardan yoğun beğeni aldı.

UZUN YILLAR KALMAK İSTİYOR

Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, uzun yıllar bordo-mavililerde kalmak istiyor.

Trabzonspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
