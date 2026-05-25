Ozan Tufan'dan Trabzonspor kararı

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu Ozan Tufan için Ziraat Türkiye Kupası zaferinin anlamı çok farklı oldu.
İLK KUPASINI ALDI
Kariyerinde daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk kupasını bordo-mavili takım ile kaldırdı.
Final maçının ardından "Büyük şaşkınlık yaşıyorum" ifadelerini kullanan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bu şanlı forma altında kariyerimin ilk kupasını kazanmanın gururu tarif edilemez. İlk günden beri desteğini hiç eksik etmeyen, gittiğimiz her şehri Trabzon'a çeviren büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler" sözlerine yer verdi. Sahada ortaya koyduğu mücadele kadar saha dışındaki karakteriyle de taraftarın sevgisini kazanan deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medyada yaptığı Trabzon ve Trabzonspor paylaşımlarıyla beğenileri toplamaya devam ediyor.
Trabzonspor'da çok mutlu olan ve kupanın sevincini yaşayan Ozan Tufan, başarısını ailesiyle kutladı. Oğlu Aren'le beraber sevinen Ozan, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Deneyimli futbolcu, oğlu Aren'in bordo-mavili tribünlerden görüntüsünü paylaşarak "Oğlum da seni sevecek" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede taraftarlardan yoğun beğeni aldı.
UZUN YILLAR KALMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, uzun yıllar bordo-mavililerde kalmak istiyor.
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.
İLK KUPASINI ALDI
Kariyerinde daha önce Bursaspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Watford ve Hull City formalarını giyen 31 yaşındaki futbolcu, profesyonel kariyerindeki ilk kupasını bordo-mavili takım ile kaldırdı.
Final maçının ardından "Büyük şaşkınlık yaşıyorum" ifadelerini kullanan Ozan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Bu şanlı forma altında kariyerimin ilk kupasını kazanmanın gururu tarif edilemez. İlk günden beri desteğini hiç eksik etmeyen, gittiğimiz her şehri Trabzon'a çeviren büyük taraftarımıza sonsuz teşekkürler" sözlerine yer verdi. Sahada ortaya koyduğu mücadele kadar saha dışındaki karakteriyle de taraftarın sevgisini kazanan deneyimli orta saha oyuncusu, sosyal medyada yaptığı Trabzon ve Trabzonspor paylaşımlarıyla beğenileri toplamaya devam ediyor.
Trabzonspor'da çok mutlu olan ve kupanın sevincini yaşayan Ozan Tufan, başarısını ailesiyle kutladı. Oğlu Aren'le beraber sevinen Ozan, sosyal medyadan bir fotoğraf paylaştı. Deneyimli futbolcu, oğlu Aren'in bordo-mavili tribünlerden görüntüsünü paylaşarak "Oğlum da seni sevecek" notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede taraftarlardan yoğun beğeni aldı.
UZUN YILLAR KALMAK İSTİYOR
Trabzonspor ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan 31 yaşındaki futbolcu, uzun yıllar bordo-mavililerde kalmak istiyor.
Trabzonspor'da geride kalan sezonda 34 maçta süre bulan deneyimli futbolcu, 2 gol attı ve 4 asist yaptı.