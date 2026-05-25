EuroLeague'de şampiyonluk maçında İspanya temsilcisi Real Madrid'i 92-85 mağlup ederek şampiyon olan Olympiakos, kupasını aldı.



Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunun ardından kupa töreni gerçekleştirildi.



Seremonide ilk olarak Real Madrid'e ikincilik ödülü verildi. Ödülü takım kaptanı Sergio Llull aldı.



Taraftarı önünde şampiyonluğa ulaşan Olympiakos'un oyuncuları ile teknik ekibine şampiyonluk ödülleri takdim edildi. EuroLeague Başkanı Dejan Bodiroga, şampiyonluk kupasını kaptan Kostas Papanikolaou'ya verdi.



Yunan oyuncunun kupayı havaya kaldırmasının ardından Telekom Center'da büyük bir coşku yaşandı. Oyuncular ve taraftarlar, şampiyonluğu Queen'in "We Are The Champions" şarkısı eşliğinde kutladı.



MVP FOURNIER



Olympiakos'un Fransız oyuncusu Evan Fournier, Dörtlü Final'in En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.



Fournier, final maçında kaydettiği 20 sayıyla galibiyette ve şampiyonlukta önemli rol oynadı.



