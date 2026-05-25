 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'ı üzen karar!

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiralık olarak gönderdiği Semih Kılıçsoy, siyah-beyazlı takıma geri dönecek. Genç futbolcunun geleceği ile ilgili aldığı karar Kartal'ı düşündürdü.

calendar 25 Mayıs 2026 10:12
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Semih Kılıçsoy'dan Beşiktaş'ı üzen karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News


Süper Lig'de sezonu istediği gibi tamamlayamayan Beşiktaş, gelecek sezonun kadro çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlı takımda yeni transferler kadar kiralıktan dönecek futbolcuların durumu da merak ediliyor.

SEMİH KILIÇSOY KARARI

Beşiktaş'ın sezon başında Cagliari'ye kiraladığı Semih Kılıçsoy için karar verildi.

İtalyan ekibinin, milli futbolcunun 12 milyon euro olan satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi.

İSTANBUL'A DÖNDÜ

Cagliari'nin opsiyonunu kullanmayı düşünmediği Semih Kılıçsoy'un ailevi sebeplerden dolayı, takımının dün oynadığı son lig maçını beklemeden İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

MENAJERİ HAREKETE GEÇTİ

Genç futbolcunun kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği ve menajerinin kulüp arayışında olduğu belirtildi.

Beşiktaş yönetimi ise Semih konusunda yeni teknik direktörün vereceğe karara göre hareket etmeyi planlıyor.



CAGLIARI PERFORMANSI

Cagliari formasını bu sezon 25 maçta giyen Semih, 4 kez fileleri havalandırmayı başardı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla toplam 87 maça çıkan Semih Kılıçsoy, 16 gol ve 9 asistlik performans sergilemişti.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Semih Kılıçsoy'un Beşiktaş ile olan mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

20 yaşındaki golcü oyuncunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13 milyon euro.  

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.