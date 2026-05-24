24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-2
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-0
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
3-0
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
5-1
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
5-0
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
0-048'
24 Mayıs
Torino-Juventus
0-012'
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
1-148'
24 Mayıs
Lecce-Genoa
1-049'
24 Mayıs
Cremonese-Como
0-149'
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-3
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
4-1DA
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
3-0
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-0
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-1
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-1
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-2
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-1
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
2-0
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
1-2
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-1
Çorum'da Süper Lig coşkusu

Çorum FK'nın Süper Lig'e yükselmesi kentte büyük bir coşkuyla kutlandı.

24 Mayıs 2026 22:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tarihinde ilk kez Trendyol Süper Lig'e yükselen Arca Çorum Futbol Kulübünün taraftarları kentte kutlama yaptı.

Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 yenerek tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.

Taraftarlar, Süper Lig'e yükselmenin sevincini şehrin caddelerinde tur atarak yaşadı.

Kadeş Barış Meydanı ve Hürriyet Meydanı'nda toplanan taraftarlar, meşaleler yaktı.

Arca Çorum FK bayraklarıyla araç konvoyları oluşturan taraftarlar, şampiyonluk marşları eşliğinde kentin sokaklarını tek tek gezdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
