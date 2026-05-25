25 Mayıs
Rapid Wien-Ried
18:00
25 Mayıs
Start-Vaalerenga
15:30
25 Mayıs
KFUM-Rosenborg
18:00
25 Mayıs
Tromsoe-Aalesund
18:00
25 Mayıs
Sarpsborg 08-Molde
18:00
25 Mayıs
Hamarkameratene-Lillestroem
18:00
25 Mayıs
Sandefjord-Fredrikstad
20:15
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Beşiktaş'tan İskoçya çıkarması! Hedef Youssef Chermiti

Forvet hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında rotayı İskoçya'ya çevirdi. Siyah-beyazlı ekip, Glasgow Rangers'ta forma giyen Youssef Chermiti'yi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. 21 yaşındaki futbolcu için kısa süre içerisinde resmi şartların sorulması bekleniyor.

25 Mayıs 2026 09:38
Transfer faaliyetlerine devam eden Beşiktaş'ın son olarak gündemine İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ta oynayan Youssef Chermiti geldi.

Dış basında yer alan iddialara göre Kara Kartal, genç forvetin durumunu yakından izliyor ve transferde kiralama seçeneğini ön planda tutuyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Chermiti, Avrupa futbolunun gelecek vadeden golcüleri arasında gösteriliyor.

DAHA FAZLA SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEYE SICAK

Daha önce İngiltere ekibi Everton'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş yönetiminin de genç ve potansiyeli yüksek bir santrfor arayışında olduğu, Chermiti'nin bu profile uygun bir isim olarak değerlendirildiği belirtiliyor. İskoç kulübü sezon başında Portekizli oyuncu için 8.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Bu sezon 41 karşılaşmada 15 gol kaydeden 21 yaşındaki futbolcu için tarafların önümüzdeki günlerde resmi temas kurması bekleniyor.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
