Beşiktaş'tan İskoçya çıkarması! Hedef Youssef Chermiti

Transfer faaliyetlerine devam eden Beşiktaş'ın son olarak gündemine İskoç temsilcisi Glasgow Rangers'ta oynayan Youssef Chermiti geldi.
Dış basında yer alan iddialara göre Kara Kartal, genç forvetin durumunu yakından izliyor ve transferde kiralama seçeneğini ön planda tutuyor. Güçlü fiziği, hava toplarındaki başarısı ve gelişime açık yapısıyla öne çıkan Chermiti, Avrupa futbolunun gelecek vadeden golcüleri arasında gösteriliyor.
DAHA FAZLA SÜRE ALABİLECEĞİ BİR TAKIMA GİTMEYE SICAK
Daha önce İngiltere ekibi Everton'da düzenli forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncunun, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade edildi.
Beşiktaş yönetiminin de genç ve potansiyeli yüksek bir santrfor arayışında olduğu, Chermiti'nin bu profile uygun bir isim olarak değerlendirildiği belirtiliyor. İskoç kulübü sezon başında Portekizli oyuncu için 8.6 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.
RESMİ GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK
Bu sezon 41 karşılaşmada 15 gol kaydeden 21 yaşındaki futbolcu için tarafların önümüzdeki günlerde resmi temas kurması bekleniyor.
