Fenerbahçe'de seçim hediyesi: Muhammed Salah

SAYISIZ BAŞARILARI VAR

SALAH'IN KARİYERİ

KULÜP MAÇ GOL ASİST Liverpool 441 257 122 Roma 83 34 21 Basel 79 20 14 El Mokawloon 45 12 6 Fiorentina 26 9 4 Chelsea 19 2 3

Fenerbahçe'de başkan adayları, yıldız transferi için rotasını Muhammed Salah'a çevirdi.Liverpool ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mısırlı yıldız için temas kurulurken başkan adaylarından birinin koltuğuna oturması halinde kesenin ağzını açacak ve Fenerbahçe taraftarına dev transferi armağan edecek.Yıllık 20 milyon Euro'luk maaş beklentisi olan yıldız futbolcu ile prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.Kariyerinde Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool gibi dev takımlar bulunan Mısırlı yıldız, 2017'de 40 milyon Euro'ya geldiği İngiliz ekibinde sayısız başarı kazanmıştı.441 maçta sahaya çıkan ve 257 gol-122 asist ile oynayan Salah, bu sezon ise 40 mücadelede 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Premier Lig'de 4 kez krallık koltuğuna oturan oyuncu; 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig kupası kazanmayı başardı.