Fenerbahçe'de seçim hediyesi: Muhammed Salah

Fenerbahçe'nin, 33 yaşındaki yıldız Muhammed Salah ile 20 milyon Euro maaş üzerinden 1+1 yıllığına el sıkıştığı iddia edildi.

Fenerbahçe'de seçim hediyesi: Muhammed Salah
Fenerbahçe'de başkan adayları, yıldız transferi için rotasını Muhammed Salah'a çevirdi.

Liverpool ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki Mısırlı yıldız için temas kurulurken başkan adaylarından birinin koltuğuna oturması halinde kesenin ağzını açacak ve Fenerbahçe taraftarına dev transferi armağan edecek.

Yıllık 20 milyon Euro'luk maaş beklentisi olan yıldız futbolcu ile prensipte el sıkışıldığı öğrenildi.

SAYISIZ BAŞARILARI VAR

Kariyerinde Fiorentina, Chelsea, Roma ve Liverpool gibi dev takımlar bulunan Mısırlı yıldız, 2017'de 40 milyon Euro'ya geldiği İngiliz ekibinde sayısız başarı kazanmıştı.

441 maçta sahaya çıkan ve 257 gol-122 asist ile oynayan Salah, bu sezon ise 40 mücadelede 12 gol ve 9 asistlik katkı verdi. Premier Lig'de 4 kez krallık koltuğuna oturan oyuncu; 3 Premier Lig, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupa, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 3 lig kupası kazanmayı başardı.

SALAH'IN KARİYERİ

KULÜP MAÇ GOL ASİST
Liverpool 441 257 122
Roma 83 34 21
Basel 79 20 14
El Mokawloon 45 12 6
Fiorentina 26 9 4
Chelsea 19 2 3
 


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
