 $ai_test_mode = false; if(isset($_GET['test']) && $_GET['test'] == 'ai'){ $ai_test_mode = true; }
24 Mayıs
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
0-136'
24 Mayıs
SSC Napoli-Udinese
1-036'
24 Mayıs
Bolton Wanderers-Stockport County
4-1
24 Mayıs
St.Truiden-KV Mechelen
0-02'
24 Mayıs
Union St.Gilloise-Anderlecht
0-02'
24 Mayıs
Club Brugge-Gent
0-02'
24 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
5-4
24 Mayıs
Verona-Roma
21:45
24 Mayıs
Torino-Juventus
21:45
24 Mayıs
AC Milan-Cagliari
21:45
24 Mayıs
Lecce-Genoa
21:45
24 Mayıs
Cremonese-Como
21:45
24 Mayıs
Parma -Sassuolo
1-0
24 Mayıs
Brighton-M. United
0-378'
24 Mayıs
Villarreal-Atletico Madrid
22:00
24 Mayıs
West Ham United-Leeds United
1-075'
24 Mayıs
Tottenham-Everton
1-070'
24 Mayıs
Sunderland-Chelsea
2-178'
24 Mayıs
N. Forest-Bournemouth
1-177'
24 Mayıs
M.City-Aston Villa
1-277'
24 Mayıs
Liverpool-Brentford
1-177'
24 Mayıs
Fulham-Newcastle
1-076'
24 Mayıs
C.Palace-Arsenal
0-275'
24 Mayıs
Burnley-Wolves
1-170'
07 Haziran
Ranheim-Stroemmen
18:00

Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması!

Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, Bayern Münih'in ilgisiyle ilgili konuştu.

calendar 24 Mayıs 2026 18:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Google Preferred Source
Google News
Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, hakkında çıkan Bayern Münih haberlerini değerlendirdi.

25 yaşındaki futbolcu, "Milano'da mutluyum. Büyük kulüplerle anılmak her zaman güzel bir şey ama şu anda bunu düşünmüyorum. Şu anda sadece tatili düşünüyorum, gerisini sonra göreceğiz." dedi.

Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Bisseck'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Yann Bisseck, 3 gol ve 3 asist ile skor katkısı da verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 34 24 5 5 77 30 77
2 Fenerbahçe 34 21 11 2 77 37 74
3 Trabzonspor 34 20 9 5 61 39 69
4 Beşiktaş 34 17 9 8 59 40 60
5 Başakşehir 34 16 9 9 58 35 57
6 Göztepe 34 14 13 7 42 32 55
7 Samsunspor 34 13 12 9 46 45 51
8 Rizespor 34 10 11 13 46 52 41
9 Konyaspor 34 10 10 14 43 50 40
10 Kocaelispor 34 9 10 15 26 38 37
11 Alanyaspor 34 7 16 11 41 41 37
12 Gaziantep FK 34 9 10 15 43 58 37
13 Kasımpaşa 34 8 11 15 33 49 35
14 Gençlerbirliği 34 9 7 18 36 47 34
15 Eyüpspor 34 8 9 17 33 48 33
16 Antalyaspor 34 8 8 18 33 55 32
17 Kayserispor 34 6 12 16 27 62 30
18 Karagümrük 34 8 6 20 31 54 30
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.