Yann Bisseck'ten Bayern Münih açıklaması!

Inter forması giyen savunma oyuncusu Yann Bisseck, hakkında çıkan Bayern Münih haberlerini değerlendirdi.



25 yaşındaki futbolcu, "Milano'da mutluyum. Büyük kulüplerle anılmak her zaman güzel bir şey ama şu anda bunu düşünmüyorum. Şu anda sadece tatili düşünüyorum, gerisini sonra göreceğiz." dedi.



Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen Bisseck'in, Inter ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.



Inter'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan Yann Bisseck, 3 gol ve 3 asist ile skor katkısı da verdi.



