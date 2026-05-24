Harry Kane'den yeni sözleşme açıklaması!

Bayern Münih forması giyen Harry Kane, geleceğine dair açıklamalarda bulundu.



İngiliz golcü, olası bir yeni sözleşmeyle ilgili gelen sorunun ardından, "Şu an bunu konuşmanın zamanı değil ama paniğe gerek yok. Sezon bitmeden görüşmek istiyorduk ve önümüzde hala Dünya Kupası var. Burada ne kadar mutlu olduğumu herkes biliyor. Durum sakin." dedi.



Bayern Münih'ten ayrılmasını isteyecek bir nedeni olmadığını söyleyen Harry Kane, "Çok mutluyum, bunu açıkça söyledim. Burada gerçekten çok rahatım. Harika bir takımımız var, birinci sınıf bir teknik direktörümüz var. Burada geçirdiğim zamanın tadını çıkarıyorum ve durum sakin. Sezonu, ardından Dünya Kupası'nı bitirmeye karar verdik. Sonrasında konuşacağız. Bence her iki taraf da birbirinden memnun ve neler olacağını göreceğiz." diye konuştu.



Bayern Münih'te geride kalan sezonda 51 maçta süre bulan 32 yaşındaki Harry Kane, 61 gol attı ve 7 asist yaptı.



