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Kasımpaşa, Jakop Jessen'i açıkladı

Kasımpaşa, son olarak Fredericia forması giyen Danimarkalı futbolcu Jakop Jessen ile resmi sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 15:56
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kasımpaşa, Jakop Jessen'i açıkladı
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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Danimarkalı futbolcu Jakop Jessen'i kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Lacivert-beyazlı kulüp, son olarak Danimarka ekibi Fredericia'da forma giyen Jakop Jessen ile resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı.

Kasımpaşa, Danimarkalı futbolcunun transferini kamuoyuna şu ifadelerle duyurdu:

"Danimarka'nın Fredericia takımında forma giyen Jakop Jessen, CEO'muz Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesislerimizde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşamıza bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Kasımpaşa ailesi olarak Jakop Jessen'e hoş geldin diyor, lacivert-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz."

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