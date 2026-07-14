14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

El Bilal Toure'den olay yaratacak yanıt!

Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, sosyal medyada bir siyahlı taraftara verdiği yanıtla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
El Bilal Toure'den olay yaratacak yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta geçen sezon kiralık olarak forma giyen El Bilal Toure, sosyal medyada gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktalı bir taraftarlar, geçen sezon takımda forma giyen El Bilal Toure ile yeni transfer Leandro Trossard için bir paylaşım yaptı.

"ADIMI SÖYLEMEYİ BIRAKIN"

Bu paylaşıma cevap veren El Bilal Toure, "Adımı söylemeyi bırakın aptallar, kulübünüze odaklanın! Umarım bu, adımı senin saçmalıklarında son kez görüyorum! Süper starlarınızın ne yaptığını göreceğiz!" ifadelerini yazdı.

Malili futbolcunun bu paylaşımı, sosyal medyada gündem yarattı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş forması altında geride kalan sezonda 26 maçta süre bulan 24 yaşındaki El Bilal Toure, 7 gol attı ve 5 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.