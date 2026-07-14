Trabzonspor, Nwaiwu için 30 milyon euro istiyor!

Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.
4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, bir süredir gündeminde olduğu Nwaiwu ile anlaşma sağladı. Fulham'ın, Nijeryalı savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar söz kestiği belirtildi.
Nwaiwu ile söz kesen Fulham'ın transfer için artık Trabzonspor ile anlaşması gerektiği ve bordo-mavililerin 22 yaşındaki futbolcusu için en az 30 milyon euro istediği belirtildi.
Trabzonspor, Nijeryalı savunma oyuncusu geçen sezonun devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında 21 maçta süre bulan Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Foot Mercato'da yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, bir süredir gündeminde olduğu Nwaiwu ile anlaşma sağladı. Fulham'ın, Nijeryalı savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar söz kestiği belirtildi.
Nwaiwu ile söz kesen Fulham'ın transfer için artık Trabzonspor ile anlaşması gerektiği ve bordo-mavililerin 22 yaşındaki futbolcusu için en az 30 milyon euro istediği belirtildi.
Trabzonspor, Nijeryalı savunma oyuncusu geçen sezonun devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
TRABZONSPOR PERFORMANSI
Trabzonspor forması altında 21 maçta süre bulan Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.