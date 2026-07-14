14 Temmuz
LASK-Fenerbahçe
20:30
14 Temmuz
Spartak Trnava-Beşiktaş
18:30
14 Temmuz
TNS-Sabah FK
20:30
14 Temmuz
Fransa-İspanya
22:00
14 Temmuz
CSKA Moskova-Dinamo Moscow
17:00
14 Temmuz
Randers FC-Notts County
19:00
14 Temmuz
Sporting CP-Celtic
19:30

Trabzonspor, Nwaiwu için 30 milyon euro istiyor!

Fulham, Chibuike Nwaiwu ile 4 yıllık anlaşma sağladı. Trabzonspor, Nijeryalı savunma oyuncusu için en az 30 milyon euro istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 12:36
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Nwaiwu için 30 milyon euro istiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trabzonspor forması giyen savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu için dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLADI Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Foot Mercato'da yer alan habere göre, Premier Lig ekiplerinden Fulham, bir süredir gündeminde olduğu Nwaiwu ile anlaşma sağladı. Fulham'ın, Nijeryalı savunma oyuncusu ile 2030 yılına kadar söz kestiği belirtildi.

Nwaiwu ile söz kesen Fulham'ın transfer için artık Trabzonspor ile anlaşması gerektiği ve bordo-mavililerin 22 yaşındaki futbolcusu için en az 30 milyon euro istediği belirtildi.

Trabzonspor, Nijeryalı savunma oyuncusu geçen sezonun devre arasında Wolfsberger'den 5.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor forması altında 21 maçta süre bulan Nwaiwu, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.