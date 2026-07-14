Galatasaray'dan Enciso için 25 milyon euro

Galatasaray, Julio Enciso için Strasbourg'a toplamda 25 milyon euro'luk bir teklif sundu ve beklemeye geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 14 Temmuz 2026 09:06 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 09:11
Haber: Sabah
Galatasaray'dan Enciso için 25 milyon euro
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Paraguay Milli Takımı'nın dikkat çeken futbolcularından Julio Enciso, Galatasaray'ın hücum hattı için düşündüğü isimlerin en ön sırasında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'un üstünde durduğu oyunculardan biri olan Enciso'nun 22 yaşında olması ve +4 kriterine uygunluğu da bu transferin hız kazanmasına neden oldu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Galatasaray, Ensico'nun kulübü Strasbourg'a 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu.

Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.

SEZON PERFORMANSI

Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.

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