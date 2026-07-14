Galatasaray'dan Enciso için 25 milyon euro

Paraguay Milli Takımı'nın dikkat çeken futbolcularından Julio Enciso, Galatasaray'ın hücum hattı için düşündüğü isimlerin en ön sırasında yer alıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un üstünde durduğu oyunculardan biri olan Enciso'nun 22 yaşında olması ve +4 kriterine uygunluğu da bu transferin hız kazanmasına neden oldu.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray, Ensico'nun kulübü Strasbourg'a 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu.
Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Galatasaray, Ensico'nun kulübü Strasbourg'a 20 milyon Euro artı 5 milyon Euro'luk bonuslar içeren bir teklif sundu ve yanıtı beklemeye koyuldu.
Ağırlıklı olarak 10 numara bölgesinde forma giyen oyuncu, pres ve yıpratıcı özellikleri ile dikkat çekiyor.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Ensico, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.