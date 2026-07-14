Kerem Aktürkoğlu baba oldu

Fenerbahçe, futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu'nun Eflin adını verdikleri kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

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calendar 13 Temmuz 2026 21:46 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2026 00:57
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kerem Aktürkoğlu baba oldu
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Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.

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