Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu baba oldu. Futbol A takımı oyuncularımızdan Kerem Aktürkoğlu ve değerli eşi Ceren Aktürkoğlu'nun bir kız çocuğu dünyaya geldi. Kerem ve eşini tebrik ediyor; yeni doğan bebekleri Eflin'e sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz." denildi.
Kerem Aktürkoğlu baba oldu
Fenerbahçe, futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile eşi Ceren Aktürkoğlu'nun Eflin adını verdikleri kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.
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