Iguodala: 'LeBron'ın Warriors'a ilgisi, Curry'nin büyüklüğünü gösteriyor'

NBA'in eski veteranlarından Andre Iguodala, LeBron James'in Golden State Warriors'a katılmaya ilgi duyduğu yönündeki haberlerin, Stephen Curry'nin basketboldaki yerini ve büyüklüğünü gösterdiğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Warriors'ın eski forveti, ESPN'den Dave McMenamin'e yaptığı açıklamada, "2013'ten beri söylediğim gibi, insanlar Stephen Curry'nin ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu tam olarak anlayamıyor." ifadelerini kullandı.
Iguodala, "Stephen Curry, kendi takımına jenerasyonunun en büyük oyuncularından birini daha çekebiliyorsa, bu onun hakkında ne söylüyor?" diyerek Curry'nin etkisine dikkat çekti.
Curry, 2014-2018 yılları arasında LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavaliers'a karşı dört yılda üç NBA şampiyonluğu kazandı. Warriors efsanesi, ilk Finaller MVP ödülünü ise 2022 yılında Boston Celtics'i altı maç sonunda mağlup ederek elde etti.
38 yaşındaki Curry, kariyerinde 12 kez All-Star seçilirken, 11 kez All-NBA takımına girdi, iki MVP ödülü kazandı, iki kez sayı kralı oldu ve NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncusu konumunda bulunuyor. Curry ayrıca LeBron James ile birlikte 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nı altın madalyaya taşıdı.
Iguodala, iki basketbol efsanesini yeniden aynı takımda görmek istediğini de söyledi:
"Kariyerlerinin bulunduğu nokta ve Paris'te yaptıkları düşünüldüğünde... Bence LeBron James şimdiye kadar gördüğüm en zeki basketbol oyuncusu olabilir. Böyle bir oyuncunun Stephen Curry gibi biriyle aynı takımda oynaması..."
Deneyimli isim sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu görmek, hatta sadece ihtimalini düşünmek bile insanların ilgisini çekiyor ve basketbola olan sevgiyi artırıyor. Çünkü bu sporun özü, oyuncuların büyüklüğü. Ben de izleyeceğim. Her maçı."
Iguodala, "Stephen Curry, kendi takımına jenerasyonunun en büyük oyuncularından birini daha çekebiliyorsa, bu onun hakkında ne söylüyor?" diyerek Curry'nin etkisine dikkat çekti.
Curry, 2014-2018 yılları arasında LeBron James liderliğindeki Cleveland Cavaliers'a karşı dört yılda üç NBA şampiyonluğu kazandı. Warriors efsanesi, ilk Finaller MVP ödülünü ise 2022 yılında Boston Celtics'i altı maç sonunda mağlup ederek elde etti.
38 yaşındaki Curry, kariyerinde 12 kez All-Star seçilirken, 11 kez All-NBA takımına girdi, iki MVP ödülü kazandı, iki kez sayı kralı oldu ve NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan oyuncusu konumunda bulunuyor. Curry ayrıca LeBron James ile birlikte 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nı altın madalyaya taşıdı.
Iguodala, iki basketbol efsanesini yeniden aynı takımda görmek istediğini de söyledi:
"Kariyerlerinin bulunduğu nokta ve Paris'te yaptıkları düşünüldüğünde... Bence LeBron James şimdiye kadar gördüğüm en zeki basketbol oyuncusu olabilir. Böyle bir oyuncunun Stephen Curry gibi biriyle aynı takımda oynaması..."
Deneyimli isim sözlerini şöyle tamamladı:
"Bunu görmek, hatta sadece ihtimalini düşünmek bile insanların ilgisini çekiyor ve basketbola olan sevgiyi artırıyor. Çünkü bu sporun özü, oyuncuların büyüklüğü. Ben de izleyeceğim. Her maçı."