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Beşiktaş'tan Benjamin Pavard sürprizi!

İtalya basını, Inter'in yüksek maaşı nedeniyle Benjamin Pavard ile yollarını ayırmayı değerlendirdiğini öne sürdü. Beşiktaş'ın adı Fransız yıldızla anılırken, transferde en büyük engel oyuncunun maaş beklentisi olarak gösterildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 13 Temmuz 2026 08:40 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2026 08:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Benjamin Pavard sürprizi!
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Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için bu kez İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla INTER AYRILIĞI DEĞERLENDİRİYOR

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Inter, yüksek maaş maliyeti nedeniyle deneyimli futbolcuyla yollarını ayırma ihtimalini masaya yatırdı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Yıllık yaklaşık 8 milyon Euro kazanan Pavard'ın, kulübün maaş bütçesinde önemli bir yük oluşturduğu ve bu nedenle ayrılığa sıcak bakıldığı belirtildi.

BEŞİKTAŞ İDDİASI GÜNDEMDE

Haberde, 30 yaşındaki savunmacının adının Beşiktaş ile anıldığı ve Fransız yıldızın Türkiye'de forma giymeye olumlu yaklaştığı iddia edildi.

EN BÜYÜK SORUN ÜCRET

Ancak transferin önündeki en büyük engelin oyuncunun maaş beklentisi olduğu ifade edilirken, tarafların bu konuda ortak bir zeminde buluşmasının kritik önem taşıdığı aktarıldı.

RESMİ TEMAS YOK

Öte yandan, Beşiktaş'ın Benjamin Pavard ile resmi temas kurduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilginin bulunmadığı da vurgulandı.

ALTERNATİFLER MASADA

Siyah-beyazlı yönetimin savunma hattını güçlendirmek için farklı alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü, Pavard isminin ise değerlendirmeye alınan seçeneklerden biri olduğu kaydedildi.

Transfer döneminde savunmaya tecrübeli bir takviye yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta Benjamin Pavard dosyasında yaşanacak gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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