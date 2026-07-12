Fenerbahçe'de Greenwood için geri sayım

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'de Mason Greenwood transferiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Marsilya forması giyen İngiliz yıldızla anlaşmaya vardığı belirtildi.
MANCHESTER UNITED OPSİYONDAN VAZGEÇTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma opsiyonunu kullanmayacağını Marsilya'ya iletti.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfer sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığı ifade edildi.
İSTANBUL'A GETİRİLMESİ PLANLANIYOR
Fenerbahçe'nin, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün, resmi imza için son adımları atması bekleniyor.
TARAFTARLAR AÇIKLAMA BEKLİYOR
Transferin henüz resmen duyurulmaması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli camiada gözler, kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta forma giydi.
İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.
MANCHESTER UNITED OPSİYONDAN VAZGEÇTİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester United, Mason Greenwood'u geri alma opsiyonunu kullanmayacağını Marsilya'ya iletti.
Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'nin transfer sürecinde önemli bir aşamayı geride bıraktığı ifade edildi.
İSTANBUL'A GETİRİLMESİ PLANLANIYOR
Fenerbahçe'nin, sürecin tamamlanmasıyla birlikte 24 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmeyi planladığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli kulübün, resmi imza için son adımları atması bekleniyor.
TARAFTARLAR AÇIKLAMA BEKLİYOR
Transferin henüz resmen duyurulmaması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında merak konusu oldu.
Sarı-lacivertli camiada gözler, kulüpten yapılacak resmi açıklamaya çevrildi.
SEZON PERFORMANSI
Mason Greenwood, Marsilya'da geride kalan sezonda 45 maçta forma giydi.
İngiliz oyuncu, bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.