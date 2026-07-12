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Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı!

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 17:11 | Son Güncelleme Tarihi: 12 Temmuz 2026 17:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı!
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Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.

Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.



 

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