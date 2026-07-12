Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan 25 yaşındaki Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı.
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Ersin Destanoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. pic.twitter.com/ou5iDiJU2J
— Sporx (@sporx) July 12, 2026