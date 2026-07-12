Juventus'ta hedef Fikayo Tomori

Juventus, Milan forması giyen Fikayo Tomori ile ilgileniyor.
AYRILIKLARA GÖRE HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, daha önce de gündeme gelen Tomori'yi yeniden gündemine aldı.
Juventus, kadro planlaması ve yaşanabilecek ayrılıklara göre Tomori için hamle yapmayı planlıyor.
Torino temsilcisinde savunmadan Federico Gatti'nin ayrılık ihtimali bulunuyor. Juventus, Gatti'nin ayrılması durumunda Tomori için hamlede bulunabilir.
3 SKOR KATKISI
Milan'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 28 yaşındaki Tomori, savunma performansının yanı sıra 3 asist ile skor katkısı da verdi.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Tomori'nin, Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
AYRILIKLARA GÖRE HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, daha önce de gündeme gelen Tomori'yi yeniden gündemine aldı.
Juventus, kadro planlaması ve yaşanabilecek ayrılıklara göre Tomori için hamle yapmayı planlıyor.
Torino temsilcisinde savunmadan Federico Gatti'nin ayrılık ihtimali bulunuyor. Juventus, Gatti'nin ayrılması durumunda Tomori için hamlede bulunabilir.
3 SKOR KATKISI
Milan'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 28 yaşındaki Tomori, savunma performansının yanı sıra 3 asist ile skor katkısı da verdi.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Tomori'nin, Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.