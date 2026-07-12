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Juventus'ta hedef Fikayo Tomori

Juventus, Milan'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Fikayo Tomori ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:23
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'ta hedef Fikayo Tomori
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Juventus, Milan forması giyen Fikayo Tomori ile ilgileniyor.

AYRILIKLARA GÖRE HAMLE Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınında yer alan habere göre, Juventus, daha önce de gündeme gelen Tomori'yi yeniden gündemine aldı.

Juventus, kadro planlaması ve yaşanabilecek ayrılıklara göre Tomori için hamle yapmayı planlıyor.

Torino temsilcisinde savunmadan Federico Gatti'nin ayrılık ihtimali bulunuyor. Juventus, Gatti'nin ayrılması durumunda Tomori için hamlede bulunabilir.

3 SKOR KATKISI

Milan'da geride kalan sezonda 37 maçta süre bulan 28 yaşındaki Tomori, savunma performansının yanı sıra 3 asist ile skor katkısı da verdi.

MILAN İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Tomori'nin, Milan ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

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