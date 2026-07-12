3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor transferde 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü renklerine bağladı. Sakaryaspor ve Manisa FK'nın altyapılarında yetişen Alihan, 2024'te 3'üncü Lig'de Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu. Alihan geçen sezon Yozgat ekibinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de Onikişubat Spor formasını giydi.Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Alihan Gümüş takviyesi
Ayvalıkgücü Belediyespor, 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü kadrosuna kattığını duyurdu.
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