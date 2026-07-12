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Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Alihan Gümüş takviyesi

Ayvalıkgücü Belediyespor, 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 13:22
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan Alihan Gümüş takviyesi
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3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcilerinden Ayvalıkgücü Belediyespor transferde 21 yaşındaki golcü Alihan Gümüş'ü renklerine bağladı. Sakaryaspor ve Manisa FK'nın altyapılarında yetişen Alihan, 2024'te 3'üncü Lig'de Yozgat Belediyesi Bozokspor'a transfer oldu. Alihan geçen sezon Yozgat ekibinin yanı sıra Bölgesel Amatör Lig'de Onikişubat Spor formasını giydi.
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