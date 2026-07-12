12 Temmuz
KFUM-Bodo/Glimt
15:30
12 Temmuz
Brann-Start
18:00
12 Temmuz
Rosenborg-Kristiansund BK
18:00
12 Temmuz
Sarpsborg 08-Viking
20:15
11 Temmuz
Austria Wien-Admira Wacker
2-1
12 Temmuz
Zenit St. Petersburg-FK Crvena Zvezda
19:00

Greenwood, Kante ve Asensio'ya komşu olacak!

Fenerbahçe'nin, transferinde sona yaklaştığı Mason Greenwood'un İstanbul'da yaşayacağı evi hazırladığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 12 Temmuz 2026 12:27
Haber: Sabah
Greenwood, Kante ve Asensio'ya komşu olacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe, yaz transfer döneminin en ses getirecek hamlelerinden biri olmaya aday Mason Greenwood transferinde sona yaklaştı.

EVİ AYARLANDI

Sarı-lacivertli yönetim, uzun süredir yürüttüğü görüşmelerde önemli mesafe kat ederken, anlaşmanın tamamlanma aşamasına geldiği öğrenildi. Kanarya, 24 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun İstanbul'da yaşayacağı evi de ayarladı.

Yönetimin, İngiliz yıldızın transfer sürecinde tüm detayları planladığı ve oyuncunun Türkiye'ye uyum sürecini hızlandırmak adına hazırlıkları büyük ölçüde tamamladığı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TAKIMIN YILDIZLARIYLA KOMŞU OLACAK

Greenwood'un, takımın yeni yıldızlarından Matteo Guendouzi, N'Golo Kante ve Marco Asensio gibi isimlerin ikamet ettiği bölgede yaşayacağı ifade edildi. Sarı-lacivertli kulübün oyuncunun konaklama organizasyonunu tamamlamasının ardından gözler seyahat planına çevrildi. Fenerbahçe cephesinde, transferin resmiyet kazanmasının ardından Greenwood'un bugün ya da yarın İstanbul'a getirilmesinin beklendiği öğrenildi. Kulüp yetkililerinin uçuş organizasyonu üzerinde çalıştığı kaydedildi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.