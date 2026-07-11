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Hull City'den anlaşma: Elliot Stroud

Hull City, 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Elliot Stroud transferi için Mjallby ve İsveçli oyuncu ile anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 17:38
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'den anlaşma: Elliot Stroud
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İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Elliot Stroud ile güçlendirmeye hazırlanıyor.

HULL CITY ARAYA GİRDİ
GENOA'YI KABUL ETMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Hull City, Genoa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için araya girdi.

Hull City, Stroud ile anlaşma sağladı ve İsveçli futbolcu, Genoa'nın teklifini kabul etmedi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Hull City, İsveçli sol kanat oyuncusuyla birlikte kulübü Mjallby ile de anlaşma sağladı. Stroud, Hull City ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 15 maçta süre bulan Elliot Stroud, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.

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