Hull City'den anlaşma: Elliot Stroud

İngiltere Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, kadrosunu Elliot Stroud ile güçlendirmeye hazırlanıyor.
HULL CITY ARAYA GİRDİ
GENOA'YI KABUL ETMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Hull City, Genoa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için araya girdi.
Hull City, Stroud ile anlaşma sağladı ve İsveçli futbolcu, Genoa'nın teklifini kabul etmedi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Hull City, İsveçli sol kanat oyuncusuyla birlikte kulübü Mjallby ile de anlaşma sağladı. Stroud, Hull City ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 15 maçta süre bulan Elliot Stroud, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.
HULL CITY ARAYA GİRDİ
GENOA'YI KABUL ETMEDİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Hull City, Genoa'nın da ilgilendiği 24 yaşındaki futbolcu için araya girdi.
Hull City, Stroud ile anlaşma sağladı ve İsveçli futbolcu, Genoa'nın teklifini kabul etmedi.
ANLAŞMA SAĞLANDI
Hull City, İsveçli sol kanat oyuncusuyla birlikte kulübü Mjallby ile de anlaşma sağladı. Stroud, Hull City ile dört yıllık sözleşme imzalayacak.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 15 maçta süre bulan Elliot Stroud, 7 gol attı ve 2 asist yaptı.