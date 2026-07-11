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Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle!

Santrfor transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Monaco forması giyen Folarin Balogun'u gündemine aldı. Sarı-lacivertli yönetimin, 25 yaşındaki golcünün transfer şartlarını araştırdığı ve resmi temas için mali tabloyu değerlendirdiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 11 Temmuz 2026 11:38
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den golcü transferinde sürpriz hamle!
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Fenerbahçe'de santrfor arayışları tüm hızıyla sürerken listeye flaş bir isim daha eklendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertliler, daha önce gündemine aldığı Serhou Guirassy, Ollie Watkins ve Alexander Sörloth'un ardından rotasını bu kez sürpriz bir isme çevirdi.

Yeni Asır'ın haberine göre; Fenerbahçe, Monaco'nun golcüsü Folarin Balogun için devreye girdi.

Yönetimin, 25 yaşındaki yıldızın transfer şartlarını araştırdığı ve oyuncunun durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

Hücum hattına tartışmasız ilk 11'de forma giyebilecek üst düzey bir golcü kazandırmak isteyen Fenerbahçe'de Balogun ismi de alternatifler arasındaki yerini almaya başladı.

ABD Milli Takımı'nda Dünya Kupası'nda da boy gösteren forvet, 3 golle fark yarattı.

Geçen sezon Monaco'da 43 maçta 19 gol ve 4 asistlik katkı veren Balogun'un takımıyla sözleşmesi devam ediyor.

Yıldız oyuncu için mali şartların netleşmesinin ardından resmi temasların başlayabileceği ifade edildi.

Sarı-lacivertliler, transferde tüm alternatifleri masada tutarken, forvet operasyonunu en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyor.

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